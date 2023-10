ASKÖ Oedt leistet sich erneut keinen Fehltritt - souveräner Auswärtserfolg gegen ASK St. Valentin

Details Samstag, 14. Oktober 2023 23:00

Doch völlig überraschend zog der ASK Case IH Steyr St. Valentin am vergangenen Wochenende gegen das damalige Schlusslicht der LT1 OÖ-Liga aus Wels den Kürzeren – damit riss eine beeindruckende Serie, vier ungeschlagene Partien in Folge mitumfassend. Nun folgte mit der ASKÖ Oedt die wohl größte Herausforderung, der man in dieser Meisterschaft gegenüberstehen kann. Jener war man schließlich nicht ganz gewachsen, die Niederösterreicher gingen mit einer 0:2-Pleite nach neunzig Minuten vom Platz.

Heimischen schlagen sich wacker

Dabei gelang es den Gastgebern zunächst durchwegs, die so qualitativ hochwertige Abteilung Attacke der Trauner in Schach zu halten und die größten Gefahren im Keim zu ersticken. Mit einer geschlossenen Abwehrreihe wollte man dem Kontrahenten so wenig Raum und Zeit wie möglich geben. Dass gegen den amtierenden Meister ein solches Unterfangen schwieriger kaum sein könnte, sollte selbstredend sein. So fanden die Gäste trotz der giftigen Spielweise des Gegners fortan immer wieder Mittel und Wege, den Defensivverbund zu überspielen und zu namhaften Torchancen zu kommen. Dahingehend fanden insbesondere Filip Breskic und Chinonso Emmanuel Eziekwe die besten Einschussmöglichkeiten in Durchgang eins vor, ließen bei ihren Abschlüssen aber jeweils die letzte Effizienz kläglich vermissen.

Eziekwe-Doppelpack sichert Gästen Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter aus Oedt die tonangebende und zielstrebigere Mannschaft. Den ersten Hochkaräter auf die Führung in der zweiten Halbzeit verbuchten jedoch dann die Hausherren, die nach einem Eckball aus kurzer Distanz frei zum Kopfball kamen, diesen jedoch leichtfertig über das Gehäuse setzten (60.). Ein Fehlschuss, der sich nur fünf Minuten später bitter rächen sollte: Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam der Ball zu Filip Breskic, der uneigennützig auf Chinonso Eziekwe ablegte, welcher unbeeindruckt zur Führung einschoss. Mit der Führung im Rücken taten sich die Gäste fortan leichter und konnten insbesondere befreiter aufspielen. Defensiv stets aufmerksam sorgte die Russ-Truppe immer wieder für Gefahrenmomente im gegnerischen Sechzehner und fixierte letztlich in Minute 80 den Auswärtserfolg. Abermals war es Eziekwe, der eine Traumflanke des eingewechselten Nenad Vidackovic verwertete und damit den 2:0-Endstand markierte.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Wir haben gewusst, dass das heute sehr schwierig wird. In der ersten Halbzeit haben wir leider unsere Chancen nicht gemacht. Unter dem Strich geht der Sieg in Ordnung, auch wenn wir bei dem Kopfball von St. Valentin Glück hatten.“

Die Besten: Chinonso Eziekwe (ST), Filip Breskic (RMF)

