SPG Weißkirchen/Allhaming wartet weiter auf ersten Auswärtssieg: 1:2-Pleite gegen rehabilitierte Union Dietach

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 09:46

Zwar blickt die SPG Weißkirchen/Allhaming auf eine bärenstarke Serie, fünf ungeschlagene Partien mitumfassend zurück, dennoch muss die Olzinger-Elf bis dato weiterhin auf den ersten vollen Erfolg auf fremdem Terrain warten. Nächste Chance hierfür bot sich am gestrigen Nachmittag, als man am Kunstrasen der Union PROCON Dietach gastierte. Die Ruttensteiner-Truppe kämpft zurzeit ein wenig mit ihrer Form, setzte es doch in den letzten drei Spielen in der LT1 OÖ-Liga gleich zwei Niederlagen. Für jene negativen Erlebnisse revanchierten sich die Hausherren nun und schickten somit die Zebras abermals ohne Punkte wieder nach Hause.

Dietach mit hauchzarter Pausenführung

Dabei starteten beide Teams schwungvoll in die Begegnung und legten auf dem Kunstrasen das Augenmerk insbesondere auf die spielerische Note. Dahingehend war vor allem den Heimischen zunächst noch eine leichte Unsicherheit im eigenen Ballbesitz anzumerken. Angesichts der schwierigen letzten Wochen kam jener Umstand jedoch nicht allzu überraschend. Und dennoch waren es die Ruttensteiner-Schützlinge, die nach einer guten Viertelstunde kurzerhand eine brutale Durchschlagskraft auf den Rasen knallten und dem Kontrahenten damit einen eiskalten Nackenschlag verpassten: Denis Berisha netzte zum bereits achten Mal in dieser Saison ein und brachte damit seine Mannen in Front. Die Gäste aus Weißkirchen, auch vor dem Treffer mit leichtem spielerischem Übergewicht, steckten nach jenem Gegentreffer keineswegs auf, blieben weiter mit und gegen den Ball aktiv sowie giftig und bemühten sich ungemein, eine postwendende Antwort darauf zu finden. Bis zur Pause agierte man in punkto Chancenverwertung jedoch zu wenig abgebrüht, um den Ausgangszustand vorerst wiederherzustellen.

Reiter-Schuss besiegelt Heim-Erfolg

Was die Olzinger-Truppe vor dem Seitenwechsel noch verpasst hatte, holte man schließlich in Durchgang zwei umgehend nach: Etwas weniger als eine Stunde war gespielt, als Marko Tawdrous die mindestens ebenbürtigen Gäste wieder vollauf zurück in diese Partie brachte. Es entwickelte sich in weiterer Folge ein hitziger sowie enorm kurzweiliger Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften durchwegs Chancen und Möglichkeiten vorfanden, diese umkämpfte Begegnung in deren Richtung zu lenken. Letztlich schlug die Heim-Elf in Minute 76 in Person von Mario Reiter zu, der von der Strafraumkante die Kugel präzise sowie flach im Gehäuse versenkte und damit die Hausherren auf die Siegerstraße manövrierte. Weil die Zebras im Anschluss keine passende Reaktion auf den zweiten Nackenschlag an diesem Nachmittag finden konnten, musste die Olzinger-Elf die Heimreise auch im sechsten Auswärtsspiel dieser Saison ohne die vollen drei Punkte antreten.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war eine sehr umkämpfte Partie auf Messers Schneide. Wir sind sehr froh, dass wir sie zu unseren Gunsten entscheiden konnten und unsere kleine Negativserie nun beenden konnten. Weißkirchen hat das über neunzig Minuten sehr gut gemacht und hätte durchaus auch Chancen auf den Sieg vorgefunden.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Simon Heiml (RAV), Mario Reiter (ZDM)

