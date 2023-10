Acht-Tore-Spektakel! Union Ostermiething schießt Bad Leonfelden mit 6:2 ab und bleibt an Tabellenspitze dran

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:12

Nicht nur, aber vor allem dank einer brutalen Offensivreihe steht die Union Stampfl-Bau Ostermiething zum jetzigen Zeitpunkt völlig verdient am zweiten Tabellenrang der LT1 OÖ-Liga und ist damit zugleich der erste Verfolger des Spitzenreiters aus Oedt. Geht es nach den Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet, sollte jener Erfolgslauf auch am gestrigen Abend seine Fortsetzung finden – vor heimischem Publikum ging es gegen den bärenstarken Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden, welcher mit zwei Siegen im Gepäck ebenfalls mit mächtig Selbstvertrauen in diese Begegnung ging. Letztlich lieferten sich die beiden Teams ein wahres Offensivspektakel, bei dem die Heimischen das bessere Ende für sich hatten und schlussendlich deutlich als Sieger vom Platz gingen.

Fünf Tore bereits vor der Pause

Die Ruhe vor dem Sturm. So oder so ähnlich entpuppte sich im Nachhinein betrachtet die Anfangsphase dieser Begegnung, welche zunächst kaum Nennenswertes zu bieten hatte und mit Angriffsaktionen dementsprechend geizte. Ein Umstand, der sich schließlich ab Minute 20 schlagartig ändern sollte: Den Anfang einer absolut verrückten Partie machte der Gastgeber in Person von Matthias Felber, der einen Eckball direkt im Gehäuse unterbrachte und damit seine Mannen kurzerhand in Front hievte. Keine 120 Sekunden später stand es bereits 2:0 – Benjamin Taferner versenkte die Kugel nach präziser Flanke und anschließend optimaler Ablage problemlos im Tor. Die bis dato mindestens auf Augenhöhe agierenden Gäste aus Bad Leonfelden damit kurzerhand eiskalt erwischt. Doch wirklich abbringen vom eigenen Matchplan ließen sich die Lenz-Schützlinge keineswegs und schlugen eine gute Viertelstunde später unbeeindruckt zurück: Kenan Salo fasste sich aus der Distanz ein Herz und schoss wuchtig sowie präzise zum Anschlusstreffer ein. Nicht einmal drei Minuten darauf stellte allerdings wieder der Gastgeber den alten Vorsprung her – abermals war es Felber, der von feiner Schusstechnik bewies und das Spielgerät von der Strafraumkante im Kreuzeck einschlagen ließ. Das letzte Wort einer definitiv denkwürdigen ersten Halbzeit sprach schließlich im Gegenzug wieder die Lenz-Truppe, die durch einen spektakulären Freistoß-Treffer von David Radouch erneut verkürzte und damit alle Chancen für den zweiten Durchgang offenließ.

Gastgeber macht halbes Dutzend voll

Nicht ganz konnte die zweite Halbzeit mehr mit dem Spektakel der ersten 45 Minuten mithalten, was, angesichts des brutalen Schlagabtausches vor dem Seitenwechsel, auch nicht allzu verwunderlich erschien. Hauptverantwortlich für ein nun einseitigeres und auch ruhigeres Aufeinandertreffen waren dahingehend die Hausherren, die nun Ball und Gegner weitgehend beherrschten und die spielerische Überlegenheit abgebrüht in Zählbares umzumünzen wussten. So schraubten Julian-Lee Richter sowie Benjamin Taferner mit einem Doppelpack, das zurzeit zweifelsohne formstärkste Angriffsduo der gesamten Liga, das Ergebnis weiter in die Höhe und markierten binnen zwanzig Minuten kurzerhand den 6:2-Endstand. Das nennt man dann wohl offensive Qualität.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Das Spiel ist in der ersten Halbzeit zunächst dahingeplätschert, bis dann die Tore nacheinander gefallen sind. Da war Bad Leonfelden spielerisch sogar einen Tick besser. Nach der Pause waren wir dann klar besser, haben unsere Heimstärke ausgespielt und letztlich auch in dieser Höhe sicher verdient gewonnen.“

Die Besten: Patrick Peric (IV), Matthias Felber (ZM), Resul Omerovic (ST)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.