Oedt krönt sich zum Herbstmeister! Vidackovic Dreierpack bei Sieg gegen Ex-Trainer

Klarer könnten die Rollen nicht verteilt sein vor der 15. Runde in der LT1-OÖ Liga. Die SPG DMS Wels hat nur neun Punkte auf dem Konto und befindet sich am Tabellenende. Für Trainer Jürgen Schatas ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, hat er doch als Coach mit der ASKÖ Oedt den Meistertitel gewonnen. Die Gäste haben zwar die letzten beiden Partien gegen die Verfolger Dietach und Weißkirchen/Allhaming verloren, mit einem deutlichen 0:4 sichern sie sich aber verdient die Winterkrone.

Oedt tut sich lange schwer

Alles außer einem klaren Erfolg für Oedt wäre ob der Tabellensituation eine Überraschung. Es dauert aber eine Viertelstunde bis der Favorit die Kontrolle übernimmt, ab diesem Zeitpunkt spielen sie sich Chance um Chance heraus. Lukas Paulik bringt den Ball aus gut zehn Metern nicht im Tor unter und Nenad Vidackovic scheitert an der Latte. Der junge Paul Schell im Tor der Welser hält seine Mannschaft lange im Spiel. Erst in der 38. Spielminute gehen die Gäste durch einen Standard in Führung. Ein Eckball landet auf der zweiten Stange bei Vidackovic, dieser nimmt sich den Ball mit der Brust herunter und sorgt somit für den Pausenstand.

Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel kommen die Hausherren zu ihrer besten Chance des Spiels, Oedt-Goalie Lang hält mit einer Doppel-Parade seinen Kasten aber sauber. In der 57. Minute landet ein langer Ball bei Vidackovic, der läuft alleine auf den Keeper zu und verwandelt über die Innenstange zum 0:2. Nur wenige Minuten später lässt der Schlussmann der Welser einen Ball aus und abermals ist Vidackovic zur Stelle – das 0:3 ist bereits der 12. Saisontreffer für die Nummer 7 der Gäste. Spätestens jetzt ist es ein Spiel auf ein Tor. Wels kann sich nur selten befreien, große Gefahr geht aber nicht mehr aus von ihnen. In der Schlussphase der Begegnung setzt der eingewechselte Chinonso Eziekwe zu einem Sololauf an und steckt anschließend auf Dino Kovacevic durch, der für den 0:4 Endstand sorgt und damit endgültig den Herbstmeistertitel fixiert.

Stimme zum Spiel

Markus Müller, Sektionsleiter Oedt:

„Heute hat’s lange gedauert, nach dem 0:2 war die Messe aber gelesen. Natürlich sind wir zufrieden mit dem Herbstmeistertitel, den wollten wir aber schon früher fixieren. Nach den zwei Niederlagen zuletzt war es wichtig eine Reaktion zu zeigen.“

Der Beste: Nenad Vidackovic

