Krizevac rettet Friedburg einen Punkt! Perg gibt Sieg in den Schlussminuten aus der Hand

Details Samstag, 11. November 2023 18:22

Geographisch trennt die DSG Union HABAU Perg und die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf ein ganz schönes Stück, in der Tabelle der LT1 OÖ-Liga sind sie vor der Partie aber Nachbarn. Während Friedburg letzte Woche einen 3:1 Heimsieg gegen St. Valentin gefeiert hat, musste sich Perg mit dem gleichen Ergebnis Bad Schallerbach geschlagen geben. Dank eines Treffers in der Schlussphase endet die Begegnung 2:2.

Gerechtes Unentschieden zur Pause

Zum Abschluss der Herbstsaison erwischt Perg den besseren Start. Etwas mehr als zehn Minuten sind gespielt, da läuft Daniel Steinbauer alleine aufs Tor der Gäste zu. Der Offensivspieler kann nur mit einem Foul gestoppt werden und folgerichtig zeigt Schiedsrichter Basic auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelt Markus Derntl Saffertmüller zur Führung. In der Folge kommen die Gäste aus Friedburg besser in die Partie und sie lassen den Ball besser laufen. Auch wenn es die erste richtig gefährliche Offensivaktion ist, der Ausgleich nach einer halben Stunde ist nicht unverdient. Christopher Fürstaller dribbelt von der Mittellinie los und zieht aus gut 20 Metern ab. Sein Abschluss landet genau im Kreuzeck und somit steht es 1:1. In dieser Phase hat Friedburg mehr Spielanteile und so geht es mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Friedburg mit dem Lucky Punch

Die gesamte Begegnung wird immer wieder vom Wetter beeinflusst, teilweise wirken sich Sturmböen und Starkregen auf die Spielqualität aus. Die Hausherren kommen abermals gut aus der Kabine und spielen engagiert nach vorne. Sie erarbeiten sich einige Möglichkeiten, ehe in der 52. Minute die erneute Führung fällt. Samir Mehmeti bringt einen Ball von rechts zur Mitte, wo Cem Aygün einköpft. Perg versucht am Drücker zu bleiben, aber Friedburg kämpft sich zurück in die Partie, mit der Zeit übernehmen die Gäste wieder mehr Spielkontrolle. Auch weil bei einem Distanzschuss von Michael Riedl der Friedburg Goalie Sascha Sigl zur Stelle ist, bleibt die Partie lange offen. In den Schlussminuten landet ein langer Ball nach einer Standardsituation von Friedburg in der Mitte. Perg kann nicht ordentlich klären und so landet der Ball vor den Füßen von Emrah Krizevac, der den Ausgleich erzielt. In der Nachspielzeit zeichnet sich Sigl noch einmal aus, als er einen Distanzschuss von Valentin Cancic pariert und so endet die Partie 2:2.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter, Trainer Perg:

„Unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, wir haben im Winter 19 Punkte, hätte ich sofort unterschrieben. Natürlich hätten wir einiges besser machen können, aber es ist okay. So müssen wir wachsam bleiben und im Frühjahr wieder von Spiel zu Spiel unsere Leistung abrufen.“

