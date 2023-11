Heimsieg gegen SV sedda Bad Schallerbach – Union Dietach überwintert auf Platz zwei

Details Samstag, 11. November 2023 19:21

Bis zuletzt hatte die Union PROCON Dietach auf den Herbstmeistertitel in der LT1 OÖ-Liga schielen dürfen. Seit gestern steht aber fest: Die ASKÖ Oedt, amtierender Meister, wird auf Platz eins überwintern. Für die Ruttensteiner-Elf ging es im heutigen Heimspiel gegen den SV sedda Bad Schallerbach insbesondere darum, mit einem vollen Erfolg für maximalen Druck im Lager der ASKÖ Oedt zu sorgen, wenn im März der Startschuss für die Rückrunde fällt. Dies konnte man schlussendlich in die Tat umsetzen. Die Dietacher werden mit einem Zähler Rückstand auf den Leader ins Frühjahr starten.

Beide Teams schlagen in Hälfte eins zu

Vor rund 250 Zuschauern zeigte sich vom Start weg, dass sich beide Mannschaften durchaus schwertaten auf dem Kunstrasen – wenige sehenswerte Kombinationen, wenig Rhythmus, wenig Spielfluss. Nach einer ersten Chance der Heimischen durch Imran Sadriu markierte der SV sedda Bad Schallerbach in Minute 41 das 0:1. Verantwortlich hierfür: Stürmer Alexander Fröschl, der nach einem Stadlbauer-Freistoß mit dem Kopf zur Stelle war. Nur 3 Minuten später hatte der Tabellenzweite aber die bestmögliche aller Antworten auf jenen Dämpfer parat: Mittelfeldmann Denis Berisha versenkte die Kugel halbvolley sehenswert im langen Eck.

Union Dietach legt noch zwei Treffer nach

In der zweiten Hälfte schaffte es der Favorit, mehr Ordnung in eine anfangs über weite Strecken zerfahrene Partie zu bringen. Man war dominant und zielstrebig im Angriffsspiel, für einen weiteren Treffer reichte es aber vorerst nicht. In der 62. Minute war dann der SV sedda Bad Schallerbach der abermaligen Führung ganz nah, Defensivmann Valentin Frank scheiterte aber am Aluminium. Die Ruttensteiner-Elf blieb weiter druckvoll und belohnte sich für einen reifen Auftritt in Durchgang zwei in Minute 75, als Stürmer Yusuf Efendioglu das Leder spektakulär aus rund 20 Metern im Kreuzeck versenkte. Die Gäste reklamierten eine Abseitsstellung in der Entstehung jenes Treffers, ein Pfiff des Unparteiischen ertönte aber nicht. 9 Minuten später folgte dann die Entscheidung: Nach einer Freistoßflanke von Dietachs Elvir Hasic lenkte Bad Schallerbachs Pascal Hofstätter den Ball ins eigene Tor zum 3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Man sieht die Entwicklung in der Mannschaft. Wir sind nun bereit, so gute Mannschaften wie Bad Schallerbach zu dominieren. Ich bin stolz auf die 32 Punkte, auf meine Truppe und auf das Team hinter dem Team.“

Die Besten: Yusuf Efendioglu (ST), Denis Berisha (ZOMF)

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein verdienter Sieg von Dietach. Von der Regionalliga bis in die 2. Klasse hatten wir heuer mit 36 Partien die meisten Pflichtspiele. Das hat man gemerkt am Ende der Hinrunde. Uns ist etwas die Kraft ausgegangen. Dazu kommen die Ausfälle. Ich musste auf drei Leistungsträger verzichten.“

