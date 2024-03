SU Bad Leonfelden startet mit Derby-Sieg gegen DSG Union Perg ins Frühjahr!

Details Sonntag, 03. März 2024 20:06

Keine Zeit für langsames Auftauen nach der Winterpause im Mühlviertel! Mit dem Duell zwischen der DSG Union HABAU Perg und der SU Vortuna Bad Leonfelden stand gleich zum Auftakt der Rückrunde der LT1 OÖ-Liga ein echter Kracher am Programm. Dabei mitunter im Mittelpunkt: Bad Leonfeldens Neo-Coach Hubert Zauner, der nach Ablauf der Herbstsaison den Aufsteiger übernommen hatte und nun schnellstmöglich den Klassenerhalt fixieren soll. Gegen die eigentliche Heimmacht Perg gelang dem neuen Übungsleiter ein Auftakt nach Maß – man siegte schlussendlich knapp mit 1:0.

Rassige erste Halbzeit ohne Tore

Vor einer tollen Kulisse, 400 Zuschauer mitumfassend, schien vorsichtiges Abtasten fehl am Platz – beide Teams legten sogleich, dem schwierigen Untergrund zum Trotz, ein gehöriges Tempo an den Tag und ließen ihren Offensivkünsten freien Lauf. Erstes richtiges Highlight in einer alles in allem kurzweiligen ersten Halbzeit verbuchte dabei der Gastgeber aus Perg: Mario Ebenhofer scheiterte am Querbalken des Gehäuses. Auch in weiterer Folge wurde das Duell den Ansprüchen eines Derbys in Sachen Intensität und Leidenschaft zweifelsohne gerecht, wenngleich der gepflegte Fußball per se dementsprechend ein wenig das Nachsehen hatte. Bis zum Gang in die Kabinen fielen auf jeden Fall keine Treffer mehr.

Kunst-Kopfball macht den Unterschied

Jener Umstand der Torlosigkeit sollte sich nur 120 Sekunden nach Wiederanpfiff schlagartig ändern. Verantwortlich hierfür: Der Gast aus Bad Leonfelden, der energiegeladen sowie ungemein zielstrebig aus der Pause kam und kurzerhand in Führung ging: Nach einer schönen Kombination inklusive gefühlvoller Flanke von Oliver Wolfmayr köpfte der aufgerückte Mario Kunst wuchtig zum 1:0 ein. Es war ein Treffer, der den Zauner-Schützlingen naturgemäß eine ordentliche Portion Selbstvertrauen einhauchte und für etwas mehr Ruhe im eigenen Spiel sorgte. Es blieb allerdings weiterhin bei einer Partie auf Augenhöhe, in der die Heimischen immer wieder an einer stabilen Defensive des Kontrahenten verzweifelten. Allerdings verpassten es auch die Mühlviertler Nachbarn, durch einen weiteren Treffer für die Vorentscheidung zu sorgen. Schlussendlich gelang es der Elf von Neo-Coach Hubert Zauner die hauchzarte Führung über die Zeit zu hieven und damit auf ideale Manier in das Frühjahr zu starten.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Es war ein richtiges Derby-Spiel. Der Untergrund war sehr schwierig, dementsprechend auch kein Fußball-Leckerbissen. Es war eine Partie, in der die Mannschaft, die das erste Tor macht, sehr wahrscheinlich auch als Sieger vom Platz geht. Dementsprechend sind wir mit dem Auftaktsieg auch mehr als zufrieden.“

Die Besten: Jonas Oberaigner (TW), Mario Kunst (IV)