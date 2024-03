DSG Union Perg zieht auch im zweiten Mühlviertel-Derby binnen einer Woche den Kürzeren: Knappe Pleite gegen SU St. Martin/M.

Details Samstag, 09. März 2024 20:30

Die DSG Union HABAU Perg absolviert in diesen Tagen ein besonders brisantes Programm zum Auftakt der Rückrunde der LT1 OÖ-Liga. Binnen einer Woche hieß es für die Prandstätter-Truppe zum zweiten Mal „Mühlviertel-Derby“. Nach der letztwöchigen knappen Pleite gegen Bad Leonfelden war man nun sinngemäß ungemein entschlossen, gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M. nochmals eine Schippe draufzulegen, um in weiterer Konsequenz nach neunzig Minuten als Sieger vom Platz zu gehen. Dieses Vorhaben konnte die Prandstätter-Truppe schlussendlich nicht in die Tat umsetzen, man musste sich abermals hauchzart mit 1:2 geschlagen geben.

Gäste mit Traumstart nach wenigen Sekunden

Dabei liefen insbesondere die ersten Augenblicke dieser Begegnung absolut nach Wunsch der Gäste. Es war keine ganze Minute gespielt, da zappelte das runde Leder zum ersten Mal an diesem Nachmittag im Gehäuse der Heimischen. Nach einem überfallsartig vorgetragenen Angriff über die rechte Seite, samt mustergültigem Zuspiel von Michael Riedl auf Cem Aygün, blieb der Torjäger eiskalt und besorgte den Traumstart der DSG. Jene frühe bittere Pille galt es nun für den Gastgeber erstmals zu verdauen. Dies taten die Luksch-Schützlinge allerdings in Windeseile, richtete man doch umgehend das Visier auf die Offensive und stellte damit den Defensiv-Verbund des Kontrahenten in weiterer Folge vor eine gewisse Herausforderung. So scheiterte beispielsweise Cemil Ersoy nach einer guten Viertelstunde mit einem gefühlvollen Schlenzer an der Innenstange. Auch im Anschluss blieben die Heimischen zweifelsohne spielerisch am Drücker, schafften es jedoch über weite Strecken zu selten, wirklich Geradlinigkeit und damit einhergehend natürlich auch Torgefahr zu erzeugen – bis zur 44. Minute: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf kam das Spielgerät zum eingewechselten Benito Hemmelmayr, der aus kurzer Distanz zum doch verdienten Ausgleich einschob.

Dudak-Kopfball sichert Heimischen drei Punkte

Dass sich ein Treffer kurz vor dem Gang in die Kabinen positiv auf das eigene Momentum auswirkt, steht außer Frage. Die Mannen aus St. Martin bewiesen dies jedoch auf eindrucksvolle Manier: Mit geballter Power kamen die Hausherren aus der Pause, nahmen den Schwung aus Durchgang eins nahtlos mit und drehten die Partie nur neun Minuten nach dem Seitenwechsel. Nach einem Corner stand Martin Dudak ideal und köpfte wuchtig sowie entschlossen zum vielumjubelten 2:1 ein. In weiterer Folge waren die Gäste bemüht, nochmals die Kontrolle über Ball und Gegner zu erlangen – man stellte unter anderem auch die eigene Spielanlage um. Ein Umstand, der die Heimischen allerdings kaum mehr in Verlegenheit brachte. Zu kompakt und diszipliniert agierte man im gesamten Verbund, um ein großes Aufbäumen des Gegners überhaupt zuzulassen. Und dennoch kamen die Gäste aus Perg nach gut 80 Minuten zu zwei absolut vielversprechenden Einschussmöglichkeiten, scheiterten allerdings am Schlussmann der Sportunion bzw. im Anschluss am eigenen Abschluss. Damit blieb es letztlich beim 2:1-Erfolg der Hausherren, die damit mit zwei Siegen aus ebenso vielen Partien perfekt in die Rückrunde gestartet sind.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht, sehr viel Leidenschaft gezeigt und uns angesichts unserer kämpferischen Leistung einen Punkt verdient. Spielerisch war es heute aufgrund des Untergrundes sehr schwer.“

Die Besten: Martin Dudak (IV – SU St. Martin/M.), Marco Magauer (ZM – SU St. Martin/M.)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.