Beste Mannschaft des Frühjahrs: SV Grün-Weiß Micheldorf holt gegen Union Edelweiss nächsten Dreier

Nach dem so überraschenden Sieg der Vorwoche gegen den Spitzenreiter der LT1 OÖ-Liga aus Oedt ging der SV Grün-Weiß Micheldorf mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen ins heutige Heimspiel gegen die Union Edelweiss. Schlussendlich nahm die Feichtl-Truppe auch diese Hürde: Ein Spiel, in dem man verhältnismäßig lange in Überzahl agierte, entschied man mit 3:1 für sich.

Keine Tore in Hälfte eins

Der erste Durchgang ist schnell erzählt: Vor rund 300 Zuschauern taten sich die Micheldorfer zunächst auffallend schwer auf heimischer Anlage. Die Union Edelweiss war das bessere Team und kreierte folgerichtig erste Chancen. Für einen Treffer reichte es aber zunächst nicht. Erst mit Fortdauer der ersten 45 Minuten fand der Gastgeber allmählich besser in den Rhythmus und brachte zusehends mehr die eigenen Stärken auf den Rasen. Marko Jadric fand die beste Micheldorfer Gelegenheit vor dem Seitenwechsel vor. Er scheiterte aber aus aussichtsreicher Position.

Union Edelweiss muss in Unterzahl drei Gegentreffer schlucken

Nach Wiederanpfiff übernahm der Gastgeber sofort das Kommando und konnte dies ab Minute 55 in Überzahl tun, weil Edelweiss-Akteur Mathias Ablinger nach einem taktischen Foul im Mittelfeldbereich die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Dezimierte Linzer zeigten aber nur 4 Minuten nach jenem Dämpfer die bestmögliche Reaktion. Nach einem Ballverlust der Heimischen Im Spielaufbau schaltete die Kuranda-Truppe perfekt um, suchte sofort die Tiefe und setzte Stürmer Kenan Ramic in Szene, der per Kopf das 0:1 besorgte. Jene Führung hielt aber nicht lange gegen nun richtig druckvoll agierende, angestachelte Hausherren. In Minute 70 glich man dann verdientermaßen aus: Nach einem Eckball von Luca Mayr-Fälten lenkte Edelweiss-Kapitän Thomas Winkler das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor zum 1:1. 11 Minuten später diente abermals eine Standardsituation als Wegbereiter eines Micheldorfer Treffers. Nach einem Corner gelangte das Leder über Umwege zum eingewechselten Winterneuzugang Niklas Grafinger, der eiskalt zur Führung einschoss. Den Schlusspunkt einer am Ende doch recht einseitigen Partie setzte Luca Mayr-Fälten, der aus rund 20 Metern seine beneidenswerte Schusstechnik demonstrierte, Präzision mit der nötigen Wucht verband und per Volleyabnahme zum 3:1-Endstand traf (90.+4).

Stimmen zum Spiel:

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es war keine einfache Partie. Es war eine gute Leistung gegen einen guten Gegner. Nach dem Rückstand sind wir zurückgekommen. Das freut mich. Der Sieg war verdient.“

Die Besten: Andreas Jerkovic (IV, SV Grün-Weiß Micheldorf), Georg Offenthaler (TW, SV Grün-Weiß Micheldorf)

Stefan Kuranda (Trainer Union Edelweiss):

„Es war eine verdiente Niederlage. Micheldorf war viel ambitionierter in den Zweikämpfen und zielstrebiger. Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben zu viele Standards zugelassen und da hat Micheldorf einfach Qualitäten.“

Details

