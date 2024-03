Nach Fehlstart: Union Dietach zeigt willensstarke Reaktion und besiegt SU Bad Leonfelden mit 2:0!

Details Sonntag, 10. März 2024 08:37

Neben der ASKÖ Oedt erlebte auch die Union PROCON Dietach am vergangenen Wochenende im ersten Spiel der Rückrunde in der LT1 OÖ-Liga eine böse Überraschung: Man unterlag überraschend dem Kontrahenten aus Friedburg und verpasste es folglich, vom gleichzeitigen Ausrutscher des Tabellenführers zu profitieren. Nun bat sich im Zuge der 17. Runde umgehend die Chance zur Rehabilitation, gastierte man nun beim sich stark präsentierenden Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden. Jene Möglichkeit ergriffen die Ruttensteiner-Schützlinge erbarmungslos am Kragen und setzten sich verdient mit 2:0 durch.

Berisha bringt gewillten Gast in Front

Wohl die wenigsten haben zum Auftakt mit einer Pleite der bärenstarken Truppe aus Dietach gerechnet. Umso gewillter und entschlossener war man nun sinngemäß im Lager der Union, umgehend die Trendwende einzuleiten, um im Umkehrschluss jenes Negativ-Erlebnis kurzerhand wieder vergessen zu machen. Eine Herangehensweise, die die Gäste von Minute eins an auf dem Rasen widerspiegelten. Aus einem kompakten Defensivverbund heraus agierte die Ruttensteiner-Elf ungemein diszipliniert sowie mit der nötigen Aggressivität im Zweikampf ausgestattet. Zudem gab man in Ballbesitz ein gehöriges Tempo vor, das den Kontrahenten phasenweise ordentlich unter Druck setzte. Folgerichtig auch das frühe Tor zum 1:0 nach einer Viertelstunde: Nach einem Freistoß kommt das runde Leder zu Denis Berisha, der dieses abgebrüht unter die Latte schweißte. Auch im Anschluss waren die Gäste jenes Team, welches weitgehend die Kontrolle innehatte und insbesondere defensiv so gut wie nichts anbrennen ließ – mit einer knappen Führung ging es in die Pause.

Zwei Platzverweise prägen Durchgang zwei

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig, bis gar nichts an der Charakteristik dieser Begegnung. Die Heimischen hatten weiterhin ihre Mühen, den Angriffsblock gegen einen ungemein eng gestaffelten Defensivverbund in Szene zu setzen und damit auch zu echten Torchancen zu kommen. Doch auch die Gäste aus Dietach brachten nun nur noch selten jenes Tempo ins eigene Spiel, welches in Durchgang eins noch für dementsprechend Kopfzerbrechen beim Kontrahenten gesorgt hatte. Für den nächsten richtigen Aufreger in dieser Partie zeigte sich schließlich der Gastgeber verantwortlich, als Florian Froschauer nach gut 76 Minuten mit glatt Rot frühzeitig vom Platz verwiesen wurde und damit die Ausgangslage seiner Truppe selbstredend nochmals entscheidend verschlechterte. Schließlich machte Alberto Prada-Vaga nach einer Standardsituation per Kopf den Deckel drauf und fixierte damit einen über neunzig Minuten gesehen verdienten Erfolg der Union Dietach (90.). Nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch die Gäste die Partie nicht mit elf Mann beendeten: Luka Valentic flog nach einem Foulspiel in der Nachspielzeit ebenfalls mit Rot vom Feld.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Wir konnten gottseidank die Reaktion zeigen, die wir uns nach der bitteren Auftaktpleite auch erwartet haben. Es ist uns heute definitiv gelungen, ein im Vergleich zum vergangenen Wochenende anderes Gesicht zu zeigen. Wir wollen jetzt wieder in diesen Schwung kommen, der uns bereits im Herbst ausgezeichnet hat. Dementsprechend freuen wir uns heute auch sehr, dass wir letztendlich bei einem starken Aufsteiger mit drei Punkten nach Hause fahren.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Elvir Hasic (IV, Union Dietach), Denis Berisha (ST, Union Dietach)

