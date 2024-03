Union Mondsee feiert ersten vollen Erfolg im Frühjahr - Heim-Sieg gegen Union Edelweiss

Details Samstag, 16. März 2024 09:33

Noch nicht ganz auf Betriebstemperatur ist die Union Raiffeisen Mondsee unter Neo-Coach Thomas Plasser gekommen – aus den beiden Frühjahrspartien in der LT1 OÖ-Liga sprang lediglich ein Punkt heraus. Gegen die Union Edelweiss Linz wollte man nun sinngemäß am gestrigen Freitagabend vor heimischem Publikum den ersten vollen Erfolg einfahren und damit den Weg auf die Siegerstraße wieder einschlagen. Ein Vorhaben, das man schlussendlich auf starke Manier in die Tat umsetzen konnte – 3:1 das Endergebnis.

Mondsee geht mit komfortabler Führung in die Pause

Nach einem weitgehend ausgeglichenen sowie gleichsam unspektakulären Beginn in dieser Begegnung sorgte nach etwas weniger als zwanzig Minuten der Gastgeber für das erste richtig große Ausrufezeichen. Verantwortlich hierfür: Kevin Brandstätter, der einen Freistoß mit absolut beneidenswerter Technik im Kreuzeck unterbrachte und damit seinen Mannen einen zweifelsohne entscheidenden Vorteil für den weiteren Spielverlauf sicherte. Nur wenige Augenblicke darauf legte eine entschlossen auftretende Heim-Elf einen weiteren Treffer nach: Simon Nussbaumer bewies nicht zum ersten Mal in dieser Saison seine unnachahmlichen Torjägerqualitäten und erhöhte per Abschluss ins kurze Eck auf 2:0. Eine adäquate Antwort des Teams aus der Landeshauptstadt blieb, zumindest vor der Pause, noch weitgehend aus.

Linzer Anschlusstreffer zu wenig

Was die Kuranda-Truppe in Durchgang eins noch verpasst hatte, holte man nach dem Seitenwechsel in Windeseile nach und stellte damit gleichsam sicher, dass diese Begegnung so keineswegs an Spannung verlieren sollte. So war es in Minute 52 Philipp Frühwirth, der nach einer tollen Einzelaktion ungemein präzise sowie abgebrüht zum Anschlusstreffer einschoss – die Linzer kurzerhand wieder voll in der Partie. Es folgte nun eine Phase, in der die Gäste, von erwähntem Erfolgserelebnis zweifelsohne beflügelt, etwas mehr an Kontrolle gewannen. Wirklich Kapital schlug man daraus jedoch nicht. Besser, weil schlichtweg effizienter dahingehend weiterhin die Heim-Elf: Sebastian Handlechner stellte nach gut 72 Minuten nach mustergültigem Grössinger-Zuspiel auf 3:1 und nahm damit einhergehend den Gästen jeglichen Wind aus den Segeln. Somit wurde er letztlich amtlich, der erste Pflichtspielsieg im neuen Jahr der Union Mondsee.

Stimme zum Spiel

Johann LoIbichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„In Summe gesehen hatten wir das Spiel über weite Strecken gut unter Kontrolle. Nach dem Anschlusstreffer gab es allerdings schon ein Phase, wo wir aufpassen mussten, dass wir die Partie nicht aus den Händen verlieren. Schlussendlich geht der Sieg so aber auch in Ordnung.“

Die Besten: Tobias Reischl (RM, Union Mondsee), Kevin Brandstätter (ZM)

