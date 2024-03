Spiel Nummer 44 auf heimischem Rasen ungeschlagen: SPG Weißkirchen/Allhaming zwingt auch SU Bad Leonfelden in die Knie

Details Samstag, 16. März 2024 09:44

Eine beinahe schon beängstigende Serie gilt es weiterhin für die SPG Weißkirchen/Allhaming zu verteidigen: Die Zebras sind seit nicht weniger als 43 Spielen auf heimischem Rasen ungeschlagen. Den nächsten Herausforderer empfing die Olzinger-Elf am Freitagabend im Zuge der 18. Runde der LT1 OÖ-Liga mit der SU Vortuna Bad Leonfelden. Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger könnte die Spielgemeinschaft den Druck auf die Tabellenspitze zugleich ungemein erhöhen. Dies gelang schlussendlich spektakulär: mit 4:2 setzte man sich gegen die Mühlviertler durch und konnte damit ein weiteres Mal auf eigener „Festung“ nicht bezwungen werden.

Aufsteiger führt zur Pause sensationell

Mit breiter Brust und damit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen starteten die Zebras vor gut 350 Zuschauern in die Partie. Bereits in den ersten zehn Minuten stellten sich die Hausherren das eine oder andere Mal im Strafraum des Kontrahenten vor, ehe jener selbst nach einer guten Viertelstunde umgehend kurzen Prozess machte und damit dem Schwung der Olzinger-Elf ein jähes Ende bereitete: Klaus Michael Kapl versenkte das runde Leder nach einer imposanten Vorarbeit von Stepan Krunert unbeeindruckt in den Maschen und brachte damit den favorisierten Gegner früh unter Zugzwang. Es war ein Treffer, der bei den Heimischen zweifelsohne Spuren hinterließ, tat man sich doch folglich schwerer, eine gewisse Geradlinigkeit und Unbekümmertheit ins eigene Spiel zu integrieren. Und dennoch stellte man nach einer guten halben Stunde den Ausganszustand wieder her: Filip Kajic beförderte das runde Leder mit gewaltig Nachdruck im Gehäuse und holte seine Mannen damit kurzerhand wieder zurück in diese Begegnung. Die daraufhin aufkommende Hoffnung im Lager der Heimischen währte nur wenige Minuten. Erneut war es nämlich Klaus Kapl, der dieses Mal einen Wolfmayr-Vorstoß samt präziser Hereingabe unbeeindruckt vollendete (37.). Der Aufsteiger zur Pause damit wieder mit der Nase vorne.

Bad Leonfelden bekommt Heimstärke knallhart zu spüren

Die „Heimfestung“ der SPG Weißkirchen wackelte nach 45 Minuten gehörig. Doch so viel vorweg: Zum Einsturz konnte sie am Ende des Tages ein weiteres Mal nicht gebracht werden. Den Grundstein für eine beneidenswerte Aufholjagd im zweiten Durchgang legte Emanuel Schreiner nach nur wenigen Sekunden, als er einen Grillmayr-Steckpass eiskalt verwertete und zum zweiten Mal an diesem Abend für die Hausherren ausglich. Ein echtes Offensivfeuerwerk der Gastgeber blieb im Anschluss allerdings vorerst aus, hatte man zwar deutlich mehr vom Spiel, ließ aber im letzten Drittel oftmals die letzte Entschlossenheit und auch Kaltschnäuzigkeit vermissen. So brauchte es in Minute 69 einen Geniestreich von Andre Reisinger, der die Kugel per Dropkick ins Gehäuse jagte und damit endgültig die Partie zugunsten der Olzinger-Truppe drehte. Die Spielgemeinschaft damit das erste Mal in Führung liegend, legte man nur wenige Minuten später sogleich einen weiteren Treffer nach und verpasste damit einem in Halbzeit zwei offensiv weitgehend abgemeldetem Kontrahenten den Todesstoß. Filip Kajic belohnte sich mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für eine bärenstarke Performance und sicherte den Hausherren einen weiteren vollen Erfolg im Frühjahr, der die Olzinger-Schützlinge damit, zumindest vorübergehend, bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heranrücken lässt.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das war heute sicher keine Glanzleistung von uns. Angesichts der zweiten Spielhälfte geht der Sieg so aber sicher in Ordnung. Damit haben wir auch unsere Heimserie mit 44 Partien verlängert. Wir können sehr viel Positives aus diesem Abend mitnehmen.“

Der Beste: Filip Kajic (ZM, SPG Weißkirchen/Allhaming)

Details

