Favoritensieg gegen Tabellenletzten SPG HOGO Wels 2 – UFC Ostermiething bleibt im Frühjahr ungeschlagen

Nach einer empfindlichen Pleitenserie zuletzt ging das Tabellenschlusslicht der LT1 OÖ-Liga SPG HOGO Wels 2 schwer gebeutelt in die 21 Runde, in welcher man es mit dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething zu tun bekam. In dieser setzte es den nächsten Dämpfer, der dafür sorgt, dass man im Zwischenklassement immer mehr den Anschluss zu verlieren droht und somit Situation noch prekärer wird. Die Braunauer gewannen verdient mit 3:1 und prolongierten damit eine stolze Serie: In der Rückserie bleibt man weiterhin ungeschlagen. Was überdies für Erleichterung im Lager der Mühllechner-Truppe sorgte: Nach vier Remis am Stück, welche die Mannschaft in gewisser Art und Weise auf der Stelle treten ließen, punktete man endlich wieder voll, womit der Druck auf die Top-Teams der OÖ-Liga erhöht werden konnte.

Frühe Führung für die Heimischen

Eines vorweg: Vor rund 250 Zuschauern zeigte der UFC Ostermiething eine Stunde lange eine ganz starke Leistung gegen einen Kontrahenten, der in erwähnter Zeitspanne dem Gastgeber nie so wirklich auf Augenhöhe begegnen konnte. Bereits in Minute 9 stellte der Führende der Torschützenliste Benjamin Taferner auf 1:0 nach Vorlage von Rechtsverteidiger Janos Soos per technisch feiner Volleyabnahme aus rund zehn Metern. Es war der erste Dämpfer für die Welser, die in Hälfte eins offensiv nicht wirklich zwingend wurden. Wenn der Favorit aus dem Innviertel indes die Tiefe suchte, zeichnete sich schnell ab, dass die SPG unsicher wurde und gewisse Räume offenbarte. Diese konnte der Gastgeber aber nicht wie gewünscht bespielen und ließ in einem Kräftemessen, in welchem man alles unter Kontrolle hatte, die nötige Konsequenz im Angriffsdrittel schmerzlich vermissen.

Underdog kann nur noch Ergebniskosmetik betreiben

Das erste offensive Highlight nach dem Seitenwechsel setzte die Mühllechner-Truppe: Taferner verpasste es aber, sein zweites Tor an diesem Abend zu markieren. Für die Vorentscheidung in Minute 51 sorgte dann Teamkollege Alexander Burgstaller, der aus rund 16 Metern per Flachschuss erfolgreich war. Ebenfalls flach und platziert schloss in Minute 70 Resul Omerovic ab, der sich für das komfortable 3:0 verantwortlich zeigte. Erst als die Partie bereits entschieden war, kam die SPG HOGO Wels 2 etwas auf und fand selbst offensiv statt. Nachdem der Treffer des zur Halbzeitpause eingewechselten Elie Sakala wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden war, konnten die Messestädter in Minute 87 doch noch Ergebniskosmetik betreiben und das 3:1 erzielen. Spektakulär versenkte Milos Dzinic einen Freistoß direkt in den Winkel. Die ungeschminkte Wahrheit bleibt aber: Die Pleitenserie der Welser nimmt einfach kein Ende. Die gestrige Niederlage war die neunte en suite.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Es war ein solide Leistung. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Es ist für alle schön, wenn man nach vier Unentschieden wieder einen Sieg holt. Jeder erwartete gestern einen klaren Erfolg. Den Sieg haben wir geschafft. Wir haben im Frühjahr zum ersten Mal drei Tore erzielt. Damit bin ich zufrieden.“

Jürgen Schatas (Trainer SPG HOGO Wels 2):

„Gratulation an den Gegner! Wir müssen weiter Lehrgeld zahlen. Wir machen zu einfache Fehler und wollen zu schönen Fußball spielen. Du musst aber auch kämpfen. Das geht uns etwas ab.“

Die Besten: Alexander Burgstaller (LV, UFC Ostermiething), Janos Soos (RV, UFC Ostermiething)

