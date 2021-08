Knapper Heimerfolg im Auftakt-Kracher - ASKÖ Oedt besiegt die SPG Wallern/St. Marienkirchen mit 1:0

Details Freitag, 06. August 2021 22:48

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Ein echter Kracher erwartete die Zuseher auf der Anlage des SC Hörsching, in der die ASKÖ Oedt zurzeit ihre Heimspiele austrägt, in der ersten Runde der neuen Meisterschaftssaison der Oberösterreich-Liga. Mit der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfing die Elf von Davorin Kablar jene Mannschaft, die von den meisten Experten wohl als der Titelkandidat schlechthin gehandelt wird. Mit qualitativ hochwertigen Akteuren hoben die Trattnachtaler das Niveau im Team nochmals entscheidend an, um im Idealfall in dieser Saison den großen Coup zu landen. Doch auch die ASKÖ Oedt setzte mit hochklassigen Transfers ein Ausrufezeichen und verdeutlichte damit das Bestreben, wieder ganz vorne mitmischen zu wollen. Dies zeigte man sogleich am heutigen Abend, als man den Titelaspiranten aus Wallern mit einem knappen 1:0 in die Schranken wies.

Hohes Niveau - Chancen Mangelware

Das Match begann wie es zu erwarten war: Ohne großes Abtasten duellierten sich die beiden Topmannschaften der Liga vor 330 Zuschauern von Beginn an auf einem sehr ansprechenden Niveau. Mit hohem Tempo in den Aktionen und mit schnellem sowie präzisem Passspiel wollte man beidseits den jeweiligen Kontrahenten in die Enge treiben. Dies sollte den beiden Teams auch durchwegs gelingen, allerdings war zumeist spätestens an der Strafraumgrenze des Gegners Endstation. Zurückzuführen ließ sich das auf die Tatsache, dass sowohl die Heimmannschaft, als auch die Elf aus dem Trattnachtal im Defensivverbund ungemein stabil präsentierten und demzufolge kaum eine aussichtsreiche Einschussmöglichkeit der Offensivreihen zuließen. Dabei hatte auch die jeweilige Abteilung Attacke, die beidseits mit prominenten Namen bestückt ist, enorme Schwierigkeiten zur Entfaltung zu kommen. Bis auf wenige Halbchancen konnte schlichtweg zu wenig Gefahr erzeugt werden – was dem Niveau der Partie allerdings keineswegs einen Abbruch tat. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Standard-Variante sorgt für Entscheidung

Die zweite Hälfte begann auf ähnliche Art und Weise, wie die erste Spielzeit aufgehört hatte. Das Tempo blieb nach wie vor hoch, das Spielgeschehen fand vorwiegend im Mittelfeld statt. So war es schlussendlich eine Standardsituation aufseiten der Kablar-Elf, die erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgen sollte: Nach einer flach ausgeführten Eckball-Variante reagierte Edwin Skrgic geistesgegenwärtig und versenkte in der 58. Minute das Leder aus kurzer Distanz staubtrocken in den Maschen. Wer nun hoffte, das Tor würde einen Einfluss auf das weitere Geschehen am Platz nehmen, irrte: Die SPG Wallern/St. Marienkirchen hatte schlichtweg weiterhin Schwierigkeiten, ihre Angreifer in aussichtsreiche Einschusspositionen zu bringen. So hatte Winter-Neuzugang Florian Spitzer noch die größte Chance auf einen Treffer aufseiten der Trattnachtaler, welche jedoch vom Heim-Keeper Lang gekonnt entschärft wurde. Somit blieb es schlussendlich beim knappen 1:0, was der Elf von Übungsleiter Davorin Kablar den ersten vollen Erfolg in der neuen Meisterschaftssaison bescherte.

Stimme zum Spiel

Albert Huspek (Sportlicher Leiter SPG SV Zaunergroup Wallern/ St. Marienkirchen):

„Es war ein sehr gutes und intensives Spiel, in dem, vor allem in der ersten Halbzeit, auch das Tempo sehr hoch war. Im Großen und Ganzen war die Partie sehr ausgeglichen, weshalb wahrscheinlich ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Aber Oedt hatte eben das Quäntchen mehr Glück und hat durch eine Standardsituation das Spiel entschieden.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt: Kai Christian Lang (TW), Florian Fellinger (IV), Ali Hamdemir (ZM)

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Martin Haberl (TW), Felix Huspek (IV), Michael Schildberger (ZOM)

