SPG Weißkirchen/Allhaming schießt sich Frust von der Seele und zerlegt den SV Grün-Weiß Micheldorf in alle Einzelteile

Details Freitag, 20. August 2021 22:04

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Das war einer Truppe, die in den vergangenen Jahren stets zu den Top-Teams der Oberösterreich-Liga gezählt hatte, absolut nicht würdig: Mit nur einem Zähler aus zwei Partien legte die SPG Weißkirchen/Allhaming einen bescheidenen Start in die noch junge Spielzeit hin. Nun platzte endlich der Knoten – und zwar so richtig. Den bis dato noch ungeschlagenen, heute aber meist überforderten, teilweise gar desillusionierten SV Grün-Weiß Micheldorf schoss man gleich mit 5:1 ab.

Olzinger-Elf stellt schon in Hälfte eins Weichen auf Sieg

Vor in etwa 250 Zuschauern startete der Gastgeber gut in die Partie und legte umgehend die bekannten Tugenden Aggressivität, Kompromisslosigkeit im Zweikampf und Lauffreudigkeit an den Tag, womit man dem Kontrahenten sofort zusetzte. Aussichtsreiche Chancen ließ man aber zum Leidwesen aller, die es mit den Kremstalern halten, ungenützt verstreichen. Kapitän Daniel Sehr, Antonio Dukic oder David Klausriegler scheiterten an einem stark aufgelegten Weißkirchen-Keeper Lorenz Höbarth. Eines vorweg: Es war dies die beste Phase der Micheldorfer am heutigen Abend – Danach war nur noch offensive Wucht der Gäste, welcher die Dickinger-Truppe nur mehr herzlich wenig entgegenzusetzen vermochte. In der 32. Minute stellte der formstarke Weißkirchen-Stürmer Florian Templ per Elfmeter auf 0:1, nachdem Michael Schröttner im Strafraum Micheldorfs gefoult worden war. Es setzte nun eine Phase ein, in der sich die Gäste extrem konsequent vor dem gegnerischen Gehäuse präsentierten, die individuellen Fehler des Kontrahenten eiskalt ausnutzend. In den Minuten 38 und 43 erhöhten Valentin Grubeck per Kopf mit seinem ersten Ligator für seinen neuen Verein und abermals Templ aus kurzer Distanz auf 0:3. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang Micheldorfs Klausriegler noch das 1:3.

Gäste schrauben Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel machten die Weißkirchner genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: Man überforderte den Gegner mit sehenswertem, temporeichem Angriffsspiel. In der 47. Minute markierte Grubeck mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend das 1:4. Nach einer Flanke von Schröttner war der ehemalige Ried-Profi mit dem Kopf zur Stelle. Acht Minuten später setzte Teamkollege Oliver Pollak das letzte richtige Offensivhighlight eines insgesamt recht denkwürdigen Matches. Nach Vorlage von Valentin Seidel brachte er das Spielgerät im langen Eck unter. Gegen bis zum Schluss vorbildhaft kämpfende, aber insgesamt glücklose Micheldorfer, die sich das Leben heute mitunter auch selber extrem schwermachten, hatte Templ noch zwei weitere hochkarätige Chancen, um das Ergebnis endgültig in schwindelerregende Höhen zu schrauben.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Dickinger (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Wir haben alles versucht, waren aber einen Tick zu langsam heute. Wir haben schlussendlich gegen einen besseren Gegner verloren. Diesem kann man nur gratulieren. Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt.“

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Der Sieg ist vielleicht eine Spur zu hoch ausgefallen. Wir waren extrem verunsichert, da der Start mit einem Punkt aus zwei Spielen und dem Cup-Aus gegen St. Magdalena nicht gut war. Da waren wir fast schon zum Siegen verdammt. Somit war das heute ein Befreiungsschlag.“

Die Besten: Valentin Grubeck (ZMF), Florian Templ (ST)

Fotocredit: Klaus Haslinger

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!