Beeindruckendes Comeback reicht nicht: SV Micheldorf muss sich Union Mondsee geschlagen geben

Details Samstag, 02. Oktober 2021 08:07

Nach einem enttäuschenden Saisonauftakt in die neue Spielzeit der Oberösterreich-Liga sah sich die Klubführung des SV Grün-Weiß Micheldorf umgehend gezwungen, der sportlichen Talfahrt entgegenzusteuern: Man vollzog den ersten Trainerwechsel in dieser noch jungen Saison – eine Entscheidung, die Früchte tragen sollte, gelang doch prompt der erste volle Erfolg. Einen solchen würde auch die Union Raiffeisen Mondsee ungemein benötigen. Die Mamoser-Elf wartet bereits seit drei Partien auf einen Punktegewinn. Am gestrigen Abend war es schließlich so weit, man rang den Kontrahenten mit 3:2 nieder.

Wilder Schlagabtausch in Durchgang eins

Dabei war es vor 250 Zusehern von Beginn an eine enorm rassige und sehenswerte Partie, brauchten die Teams doch beidseits keinerlei Anlaufzeit, um ins Spiel zu kommen. Praktisch mit der ersten gefährlichen Aktion der Gäste gingen diese auch nach nicht einmal drei Minuten bereits in Führung. Als Torschütze trat Oliver Holzinger in Erscheinung. Direkt im Gegenzug bekamen dann die Hausherren nur wenige Sekunden später einen Elfmeter zugesprochen, den jedoch Gäste-Keeper Franz Jörgner auf beeindruckende Art und Weise entschärfen konnte. Mitten in dieser turbulenten Anfangsperiode, in der es wild von einer Seite auf die andere ging, gelang den Gästen – die mitunter auch ungemein effizient auftraten – der nächste Treffer: Nach einem energiereichen Vorstoß von Maximilian Grössinger brachte dieser das Leder von der linken Seite ideal zur Mitte, wo Ilija Ivic trocken einköpfte. Es waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zehn Minuten gespielt. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs übernahmen im Anschluss die Hausherren das Kommando und kamen auch zu den besseren Torgelegenheiten. Einziges Manko in dieser Phase, in der die Grün-Weißen insbesondere über die Außen eine beeindruckende Durchschlagskraft entwickelten: die Chancenverwertung. Jedoch eines vorweg: Das sollte sich im zweiten Durchgang umgehend ändern.

Grün-Weißen kommen zurück – Mondsee schlägt spät zu

Denn da waren abermals keine zehn Minuten gespielt, als der Ball bereits im Netz zappelte – dieses Mal aufseiten der Schützlinge von Neo-Coach Hubert Zauner. Nach einem unzureichenden Klärungsversuch stand Antonio Dukic goldrichtig und besorgte den Anschlusstreffer. Ein Tor, das das Spiel der Grün-Weißen nochmals entscheidend beleben sollte, drückten die Gastgeber doch in weiterer Folge mit einer ungemeinen Power auf den Ausgleich. Gelingen sollte dieser dann in Minute 73: Mario Biljesko war nach einem Freistoß von der linken Seite zur Stelle und netzte aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein – die Hausherren damit wieder voll in der Partie. Es war im Anschluss ein offener Schlagabtausch, in der beiden Mannschaften der Lucky-Punch zuzutrauen war. Letztlich waren es dann jedoch die Gäste aus Mondsee, die das bessere Ende für sich haben sollten: Bereits in der Nachspielzeit kam das runde Leder nach einem langen Ball zu Lukas Leitner, der völlig freistehend zum 3:2 einschoss.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Das war ein vogelwildes Spiel. Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie, in der Micheldorf vielleicht die etwas besseren Chancen hatte. Wir ließen uns jedoch auch nach dem Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. Wenn man dann so spät noch den Siegestreffer erzielt, muss man natürlich von einem glücklichen Erfolg sprechen.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Tobias Reischl (RMf), Lukas Leitner (ST), Tobias Freinberger (LMF)

