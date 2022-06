Kenan Ramic schockt SPG Friedburg/Pöndorf spät und sorgt für Auswärtserfolg der Union Edelweiss Linz!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 09:16

Nur einen vollen Erfolg feierte die Union Edelweiss Linz in den letzten fünf Partien – zweifelsohne zu wenig für die Ansprüche der Landeshauptstädter. Ebenfalls bessere Zeiten hat bereits die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in dieser Saison erlebt, in den vergangenen Wochen lief es bei der Pessentheiner-Elf nicht mehr wirklich rund – lediglich vier Zähler aus den jüngsten sieben Partien stehen zu Buche. Am gestrigen Abend kam es nun im Zuge der 29. und damit vorletzten Runde der Oberösterreich-Liga zum Aufeinandertreffen eben jener Mannschaften. Schlussendlich rang die Kondert-Truppe den Hausherren mit 2:1 nieder und überflügelte damit kurzerhand den direkten Konkurrenten im Klassement.

Munterer erster Durchgang ohne Tore

Den zweifelsohne besseren Start in die Partie verzeichneten dabei bei enorm sommerlichen Temperaturen die Gäste aus der Landeshauptstadt. Dabei ließ man sogleich eine gewisse Leichtigkeit, ja Unbekümmertheit im eigenen Spiel verspüren – ein Umstand, der zweifelsohne auch darauf zurückzuführen war, dass die Linzer bereits vor diesem Aufeinandertreffen den Klassenerhalt fix in trockene Tücher gebracht haben. So erarbeitete man sich bereits in der ersten Viertelstunde gleich mehrere vielversprechende Abschlussmöglichkeiten, verpasste es jedoch, daraus auch Kapital zu schlagen. Mit Hinblick auf den verbleibenden ersten Durchgang wäre dies zu jenem Zeitpunkt ungemein wichtig gewesen. Denn im Anschluss war es der Gastgeber, der kontinuierlich die Schlagzahl erhöhte und fortan deutlich an Dominanz gewann. Mersudin Jukic fand gleich doppelt die große Möglichkeit vor, seine Mannen in Front zu bringen, vergab allerdings leichtfertig. Sinngemäß ging es torlos in die Kabinen.

Gäste schlagen spät zurück

Der Trend aus Halbzeit eins setzte sich auch nach dem Seitenwechsel nahtlos fort, blieb die Heim-Elf zunächst tonangebend. Erstmals belohnen sollte man sich schließlich in Minute 67, als Jukic nun vor dem Gehäuse eiskalt blieb und nach einer herausragenden Delic-Vorarbeit kaltschnäuzig zur Führung einschoss. In weiterer Folge waren die Gäste bemüht, für die passende, umgehende Antwort zu sorgen – es entwickelte sich eine offene sowie für den neutralen Zuschauer enorm abwechslungsreiche Begegnung. Die Hausherren verpassten es in dieser Phase, durch einen weiteren Treffer jegliche aufkommende Energie im Keim zu ersticken und damit den Sieg in sichere Gewässer zu fahren. So hielten die Gäste das Spiel bis in die Schlussminuten offen, um dann gar kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit per Doppelpack auf brutale Art und Weise zuzuschlagen und damit für eine späte, aber nicht unverdiente Wende zu sorgen. Als Torschütze trat Kenan Ramic in Erscheinung, der zunächst seine Goalgetter-Qualitäten aus dem Spiel heraus eindrucksvoll unter Beweis stellte, um nur wenige Sekunden später per verwandeltem Elfmeter für den Auswärtssieg seiner Mannschaft zu sorgen – 2:1.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Wir sind sehr froh, dass wir heute unsere Auswärtsspiele für die Saison mit einem Sieg beenden konnten. Wir haben heute befreit aufspielen können, das hat uns sicher auch sehr gutgetan.“

Der Beste: Kenan Ramic (ST)