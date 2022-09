Union Mondsee kann weiter nicht gewinnen - Remis gegen SU St. Martin/M.

Details Freitag, 02. September 2022 21:59

Zumindest ein wenig aufatmen konnte die Union Raiffeisen Mondsee am vergangenen Wochenende, als man gegen die Union Edelweiss den ersten Punktgewinn verbuchte – allerdings zu wenig für die Mamoser-Elf, die damit nach wie vor in der Oberösterreich-Liga auf den ersten vollen Erfolg dieser Spielzeit wartet. Am heutigen Abend musste man nun die Reise zur SU Strasser Steine St. Martin/M. antreten. Schlussendlich kamen die Mondseer abermals nicht über ein Remis hinaus und fristen demzufolge weiter im Tabellenkeller ein tristes Dasein.

Chancen hier wie da

So viel vorweg: Es sollte an diesem Freitagabend ein 0:0 der eindeutig besseren Sorte werden, gingen beide Mannschaften doch unbekümmert sowie mit offenem Visier ans Werk und boten den gut 450 Zuschauern ein kurzweiliges, unterhaltsames Fußballspiel. Den Chancenreigen eröffnete schließlich Jonas Schwaighofer aufseiten der Gäste, als er sich energiegeladen durchs Zentrum dankte, bei seinem Abschluss jedoch an Schlussmann Raphael Neumüller scheiterte. Der Heim-Keeper sollte nicht zum letzten Mal eine entscheidende Rolle spielen. Im Anschluss waren es allerdings zunächst die Hausherren, die nun an Zielstrebigkeit und Tempo zulegten und in Minute 29 und 31 vielversprechende Möglichkeiten zur Führung vorfanden. Magauer und Pichler verfehlten den Kasten jedoch haarscharf. Im Gegenzug waren es dann wieder die Gäste vom Mondsee, die durch Sebastian Handlechner, der heute von Beginn an das Vertrauen bekam, um Haaresbreite am 1:0 vorbeischrammten. Folglich ging es torlos in die Pause.

Tore bleiben heute Wunschvorstellung

Nach der Pause ein nahezu unverändertes Bild. Hüben wie drüben aussichtsreiche Tormöglichkeiten, jedoch stets ohne die letzte, zweifelsohne notwendige Präzision. Nachdem abermals Handlechner seinen Meister im heute überragend auftretenden Raphael Neumüller gefunden hatte, drückten die Mühlviertler fortan gehörig aufs Gaspedal und sorgten erstmals an diesem Abend dafür, dass man so richtig an Übergewicht gewann. Nichtsdestotrotz sah man sich mit einem Kontrahenten konfrontiert, der überaus engagiert und aufopfernd verteidigte und das Leben der Sportunion damit so richtig schwer machte. Pichler, Dudak oder der eingewechselte Richard Mayr hatten jeweils in der Schlussviertelstunde das Goldtor am Fuß, blieben jedoch allesamt glücklos. Und weil Marco Magauer in der letzten Minute der Nachspielzeit dann auch noch einen Freistoß an die Innenstange setzte, blieb es auch beim Stand von 0:0 und damit der Punkteteilung zwischen St. Martin/M. und Mondsee.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Raiffeisen Mondsee):

„Es war eine interessante, rassige Partie von beiden Mannschaften. Wir sind doch etwas ersatzgeschwächt in das Spiel gegangen, haben mittlerweile sechs Ausfälle zu verkraften. Die Jungs, die gespielt haben, legten aber eine einwandfreie Leistung hin. Unter dem Strich geht der Punkt in Ordnung – St. Martin hatte vielleicht mehr Torchancen als wir, wir dafür die besseren. Der eine Zähler hilft uns zwar tabellarisch nicht weiter, wir sind aber auf dem richtigen Weg.“

Die Besten:

SU St. Martin/M.: Raphael Neumüller (TW), Manuel Pichler (ST)

Union Mondsee: Jonas Broser (ZM), Sebastian Handlechner (RM)