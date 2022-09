Historisch! SU St. Martin/M. bejubelt auf Anlage der ASKÖ Oedt ersten Punktgewinn in der Vereinsgeschichte

Details Samstag, 10. September 2022 20:03

Durchwegs auf Kurs liegt die ASKÖ Oedt, die nach dem blamablen Cup-Aus gegen Bad Schallerbach die ideale Antwort in der Oberösterreich-Liga zeigte und sich damit weiter mit der Tabellenführung auf Tuchfühlung befindet. Nun empfing man vor heimischem Publikum die SU Strasser Steine St. Martin/M. – die Mühlviertler scheinen sich nach einigen personellen Veränderungen im Sommer langsam, aber sicher zu finden. Augenscheinlicher Beweis für eben jene Entwicklung war schließlich auch der heutige Punktgewinn gegen die Trauner, bei der man den ersten Zähler überhaupt in der Vereinshistorie bejubeln konnte.

Oedt dreht Partie noch vor dem Seitenwechsel

Vom Anpfiff weg war klar erkennbar, dass diese Partie eindeutig eine der besseren Sorte werden sollte: Beide Mannschaften zeigten über neunzig Minuten hinweg technisch hochwertigen sowie temporeichen Fußball und ließen auch in punkto Einsatzbereitschaft kaum etwas zu wünschen übrig. Zunächst mehr von der Partie hatte im ersten Durchgang der Gastgeber, der das Leder geschickt in den eigenen Reihen laufen ließ und sich zielstrebig bis zum Abwehrverbund der Mühlviertler kombinierte – dort war jedoch zumeist Endstation, zeigten die Gäste doch insbesondere in der ersten halben Stunde eine enorm couragierte Leistung, auch in der Defensive, für die man sich kurzerhand auch belohnen sollte: Nach einer traumhaften Kombination über gleich mehrere Stationen vollendete Manuel Pichler eben jene auf souveräne Art und Weise und brachte seine Mannen damit in Front (31.). Doch während sich die Hartl-Elf noch über den Führungstreffer freute, nutzte der Gastgeber eben jene kleine Unachtsamkeit eiskalt aus und kam nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Manuel Schmidl zum postwendenden Ausgleich. Es sollte der Startschuss einer absolut furiosen Schlussphase des ersten Durchgangs sein: Nachdem man in den verbleibenden Minuten in Person von Bünyamin Karatas noch an der Latte gescheitert war, legte Schmidl nach idealer Abraham-Vorarbeit kurzerhand nach und drehte per präzisem Schuss das Spiel (41). Das ging schnell.

Gäste schlagen zurück

Auch nach dem Seitenwechsel kam die Schatas-Truppe zunächst mit etwas mehr Zielstrebigkeit und Energie auf den Rasen, sah sich aber nach wie vor mit einem ungemein aufopferungsvoll und zweifelsohne auch auf Augenhöhe kämpfenden Kontrahenten konfrontiert. Es folgte nun ein völlig offener Schlagabtausch, aus welchem zunächst wieder die Gäste Kapital schlagen konnten: Nach einer Ecke köpfte der umtriebige Timo Streibl wuchtig zum 2:2 ein. Weil sich der Gastgeber in weiterer Folge schwertat, konkrete hochwertige Torchancen zu kreieren und die Mühlviertler jegliche Nadelstiche zu inkonsequent fertigspielten, blieb es schlussendlich beim wohl nicht ungerechten Remis, das zugleich den ersten Punktgewinn der SU St. Martin/M. in der Geschichte des Vereins bedeutete.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Wir können mit dem Punkt sehr gut leben. Es ist einfach immer brutal schwer, in Oedt zu bestehen und etwas Zählbares mitzunehmen, das wird auch heuer sicherlich nicht vielen Mannschaften gelingen. Deshalb sind wir sehr zufrieden.“

Die Besten: Timo Streibl (LV), Jakub Mares (ST)