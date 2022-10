Nullnummer! ASKÖ Oedt lässt gegen SPG Pregarten wichtige Punkte liegen

Details Samstag, 08. Oktober 2022 20:14

Seit dem vergangenen Wochenende heißt der derzeitige Tabellenführer der Oberösterreich-Liga ASKÖ Oedt, nachdem die Trauner den Ausrutscher des Konkurrenten aus Wallern umgehend zu nutzen wussten und an den Trattnachtalern vorbeizogen. Nun empfing man auf eigenem Rasen die SPG Algenmax Pregarten, gegen die es sinngemäß galt, eben erwähnte Spitzenposition zu verteidigen. Die Mühlviertler haderten zuletzt gehörig mit der Chancenverwertung. Schlussendlich eroberte die Gradascevic-Elf am heutigen Nachmittag einen starken Punkt, der beim Titelfavoriten gleich doppelt so viel wert sein dürfte.

Chancenarme erste Halbzeit

Für die Verhältnisse der ASKÖ Oedt war es an diesem Tag ein absolut ungewohnter, verhaltener Start in ein Kräftemessen in Oberösterreichs höchster Spielklasse. Viel zu behäbig und inkonsequent präsentierte sich die Schatas-Truppe in den ersten 45 Minuten, um aus den sich ergebenden Möglichkeiten wirklich auch Zählbares schlagen zu können. Ein Umstand, der jedoch zweifelsohne auch auf die brutal starke Abwehrarbeit der Gäste zurückzuführen ist – die Mühlviertler verteidigten geschickt sowie kompakt und ließen auch stets die eigenen Offensivbemühungen nie außer Acht. Immer wieder konnte die Gradascevic-Truppe für gefährliche Nadelstiche sorgen, ließ dabei, wie in den letzten Wochen schon so oft, die nötige und zweifelsohne essentielle Kaltschnäuzigkeit und Präzision vor dem Kasten vermissen. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Keeper bewahrt Gastgeber vor Pleite

Wirklich besser wurde es aus Sicht der Hausherren auch in Durchgang zwei nicht. Weder durch das Zentrum, noch über die Flügel fand der Titelfavorit passende Mittel und Wege, um den eng gestaffelten Abwehrblock des Kontrahenten auszuhebeln. Es fehlte schlichtweg auch die notwendige Intensität und Power im eigenen Spiel, um die Gäste dahingehend auch vor Probleme zu stellen. Je länger die Partie andauerte, desto mehr Mut und Selbstvertrauen schien die SPG Pregarten hingegen zu gewinnen – man präsentierte sich fortan immer angriffslustiger, forscher in den eigenen Ballbesitzphasen und schraubte in einer hektischen Schlussperiode das Tempo noch einmal so richtig in die Höhe. Die Mühlviertler kamen dabei gleich zwei Mal in hochkarätige Einschussmöglichkeiten, scheiterten jedoch am überragend agierenden Schlussmann der Hausherren, Oliver Fischer. Der Torhüter war es, bei dem sich die Schatas-Schützlinge schlussendlich bedanken konnten, noch einen Punkt aus dieser Begegnung mitzunehmen – 0:0 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir können heute nicht zufrieden sein. Zuhause wollen wir immer gewinnen, das war heute einfach zu wenig. Wir hatten einfach viel zu wenige Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt: Oliver Fischer (TW)

SPG Pregarten: Felix Birklbauer (IV), Daniel Petrovic (IV)