Bilic-Kopfball reicht ASK St. Valentin gegen harmlose SPG Weißkirchen/Allhaming zum Sieg!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:25

Eine unglaublich beeindruckende Serie war am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen, als sich die SPG Weißkirchen/Allhaming nach neun ungeschlagenen Partien in Serie in Friedburg enttäuschend geschlagen geben musste. Selbstredend wollte man am heutigen Samstag für Wiedergutmachung sorgen und im Idealfall mit einem Sieg gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin einen neuen Erfolgslauf in der LT1 Oberösterreich-Liga starten. Jenes Vorhaben scheiterte schlussendlich gehörig, mussten sich die Zebras doch nach neunzig Minuten knapp, aber doch mit 0:1 geschlagen geben.

Chancen weitgehend Magelware

Vor einer tollen Kulisse, 350 Zuschauer mitumfassend, taten sich die beiden Mannschaften ungemein schwer ins Spiel zu finden. Zweifelsohne keine Hilfe stellte dahingehend der Untergrund im niederösterreichischen Grenzgebiet dar, ließ das holprige Geläuf doch nur vereinzelt flüssige Spielzüge und Passstafetten zu. Dementsprechend rar gesät waren auch über neunzig Minuten die konkreten Torchancen – das Spielgeschehen fand vor wiegend im Mittelfeld statt, vor allem Zweikämpfe und Laufduelle prägten die Begegnung. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standardsituationen oder weiten Bällen, welche aber ebenso ohne Ertrag blieben. Folglich ging es torlos in die Kabinen.

Bilic-Kopfball bringt Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang blieben die beiden Mannschaften insbesondere auf spielerischer Ebene so einiges schuldig. Bei den Gästen aus Weißkirchen fehlten mit Philipp Schopper und Oliver Pollak gleich zwei zentrale Säulen, was sich dann auch irgendwie in der Spielstruktur des noch amtierenden Meisters widerspiegelte. Doch auch die Gastgeber fanden kaum Lösungen im Kombinationsspiel und schafften es kaum, in der gegnerischen Gefahrenzone konkret zu werden – bis zur 56. Minute: Nach einem zuvor zu weit getretenen Corner kam die Kugel über Umwege wieder zur Mitte zu Daniel Bilic, der per Kopf souverän auf 1:0 stellte. Eben dieser Treffer war es auch, der am Ende des gestrigen Nachmittags den Unterschied machen sollte – die Zebras konnten in weiterer Folge kaum mehr an Tempo und Intensität zulegen und versäumten es dadurch, nochmals für so richtig Spannung zu sorgen.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das Niveau gestern war überschaubar. Wir konnten auch nicht in Bestbesetzung auflaufen, was aber sicherlich keine Ausrede sein sollte. Das Spiel hätte sich meiner Meinung nach keinen Sieger verdient. St. Valentin war aber in der einen Situation einfach den Ticken wacher und hat das entscheidende Tor gemacht.“

Der Beste: Daniel Bilic (ST)

Fotocredit: Klaus Haslinger

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei