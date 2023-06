Bei Abschied von Lukas Leitner und Florian Schmidt: SPG Friedburg/Pöndorf nimmt auch die Hürde Union Mondsee

Details Sonntag, 04. Juni 2023 08:27

Einen gewaltigen Aufschwung hat die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in den vergangenen Wochen in der LT1 OÖ-Liga erlebt – die Truppe von Interimscoach Ernst Öbster ist seit mittlerweile fünf Partien ungeschlagen. Nun folgte das Derby gegen die Union Raiffeisen Mondsee, mit der man aus dem Herbst noch eine Rechnung zu begleichen hatte. Damals bekam man eine 5:1-Klatsche verpasst. Nun revanchierte man sich für eben diese Schlappe und bezwang den Nachbarn mit einem beeindruckenden Auswärtserfolg.

Friedburg mit knapper Pausenführung

Vor einer tollen Kulisse, 550 Zuschauer mitumfassend, stand aufseiten des Gastgebers vor allem der Abschied von Goalgetter Lukas Leitner und Florian Schmidt im Mittelpunkt des gestrigen Nachmittags. Beide werden nach dieser Begegnung ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Nun aber zum Sportlichen: Da sah sich die Heim-Elf nach gerade einmal sechs Minuten bereits mit einem Rückstand konfrontiert – Selman Neziri brachte die Friedburger kompromisslos in Front. Jene Führung sollte allerdings nicht von allzu großer Dauer sein, hatten die Hausherren doch rund eine Viertelstunde später die adäquate Antwort parat. Nach idealem Zuspiel von Jonas Schwaighofer, den es im Sommer zur Hertha nach Wels ziehen wird, überlupfte Fabio Födinger den Gäste-Keeper elegant und stellte so wieder den Ausgangszustand her. In einer absolut sehenswerten ersten Hälfte hatte allerdings wieder der Gast das letzte Wort und stellte den Ein-Tore-Vorsprung wieder her. Marko Peric war ebenfalls nach einem Lupfer erfolgreich (32.).

Lukas Leitner trifft bei Abschiedsspiel

Durchgang zwei begann dann ebenso turbulent, wie bereits die erste Halbzeit verlaufen war. Nach abermals nur sechs verstrichenen Minuten zappelte die Kugel zum dritten Mal an diesem Nachmittag im Netz – Mario Leitner versenkte das Spielgerät humorlos in den Maschen. Doch der Gastgeber tat keinerlei Anstalten, bereits zu diesem Zeitpunkt der Begegnung die Hoffnung auf einen Punktgewinn zu begraben und suchte weiterhin das Heil in der Offensive. Ausgerechnet Lukas Leitner war es in Minute 58, der seine Mannen in wahrer Topstürmer-Manier wieder zurück ins Spiel brachte. Letztlich verpasste aber ein heute erneut stark aufspielender Gast dem Kontrahenten einen weiteren Nackenschlag und zerschlug damit die Hoffnungen, aus dieser Partie noch Zählbares mitzunehmen, auf brutale Art und Weise: Franck Matondo schoss nach schöner Kombination zum 4:2 ein (81.). Das war aber noch nicht das Ende einer unglaublich ereignisreichen Begegnung, die in den Schlussminuten noch mit zwei weiteren Höhepunkten aufwarten sollte. Zunächst verkürzte Tobias Karrer nach einer unübersichtlichen Situation erneut auf 3:4, Halid Hasanovic zeigte sich letztlich in der Nachspielzeit auf der Gegenseite nochmals absolut kompromisslos und besorgte den 5:3-Endstand.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Bei uns ist seit dem Cup-Aus ein wenig die Luft draußen. Heute stand aber vor allem der Abschied von Lukas Leitner und Florian Schmidt im Mittelpunkt. An dieser Stelle wollen wir uns auch nochmals für den langjährigen Einsatz bedanken. Gratuliere auch an Friedburg zum Sieg.“

Der Beste:

Mario Leitner (IV), Selman Neziri (ST)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei