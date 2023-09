3:1! Union Mondsee feiert gegen ASK St. Valentin zweiten Saisonsieg

Details Freitag, 01. September 2023 23:13

Eine eindrucksvolle Reaktion auf den verkorksten Saisonstart in die LT1 OÖ-Liga zeigte zuletzt der ASK Case IH Steyr St. Valentin, als man mit zwei Siegen in Serie dick anschrieb. Nun folgte die Auswärtsreise zur Union Raiffeisen Mondsee, die in diesen Tagen und Wochen noch mit einer gewissen Inkonstanz zu kämpfen hat. An diesem Abend ließ die Mamoser-Elf dahingehend jedoch gar nichts anbrennen und rang die Niederösterreicher schlussendlich mit 3:1 nieder.

Gäste lehren Mondseer in Sachen Effizienz

Vor in etwa 350 Zuschauern war es der Gastgeber, der energischer sowie druckvoller in die Begegnung startete und nach wenigen Spielminuten bereits gehörig an der Führung anklopfte – Daniel Bares traf allerdings nur Aluminium. Doch auch in weiterer Folge gaben die Mondseer weiterhin den Takt an, ließen das runde Leder geschickt in den eignen Reihen zirkulieren und fanden immer wieder das richtige Timing, um das Tempo entscheidend anzuziehen und dadurch dem Kontrahenten heftig zuzusetzen. Auf diese Weise ließ man die Niederösterreicher, die eigentlich mit breiter Brust angereist waren, so gar nicht ins Spiel kommen – ein Umstand, der die Wahlmüller-Schützlinge kalt ließ: In Minute 38 stellte der Gast, mehr oder weniger aus dem Nichts, auf 1:0. Als Torschütze war Julian Riedl in Erscheinung getreten. Die Antwort der Mondseer ließ allerdings nicht lange auf sich warten – nur Augenblicke später netzte Daniel Bares zum postwendenden, und so ehrlich muss man sein, auch verdienten Ausgleich ein.

Hausherren mit Blitzstart in Durchgang zwei

Praktisch mit Wiederanpfiff setzten die Hausherren dann dort fort, wo man wenige Minuten vor dem Seitenwechsel aufgehört hatte: Abermals war es Bares, der einen sehenswert vorgetragenen Spielzug über die linke Seite gekonnt vollendete – 2:1 (46.). Im Anschluss folgte die wahrscheinlich beste und überzeugendste Phase der Gäste, die fortan immer mehr Mittel und Wege fanden, den Abwehrverbund der Mondseer zu durchbrechen. Wirklich konkret wurden die Niederösterreicher allerdings nur zwei Mal – in beiden Situationen bewahrte Leo Karlinger, der unverhofft zu seinem Debut in der OÖ-Liga gekommen war, seine Mannen abgebrüht vor einem weiteren Gegentreffer. Selbst schlugen die Gastgeber dann in Minute 77 ein weiteres Mal zu: Sebastian Handlechner wurde nach einem kurz abgespielten Freistoß handlungsschnell in Szene gesetzt und schoss kompromisslos ins lange Eck zum 3:1 ein – die Partie damit entschieden.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war heute eine starke Leistung unserer Mannschaft, auch wenn wir uns in der ersten Halbzeit wieder beinahe um die Früchte unserer Arbeit gebracht hätten. Wir müssen da einfach noch effizienter vor dem Tor werden. Ansonsten können wir mit dem Spiel wirklich zufrieden sein.“

Die Besten: Leo Karlinger (TW), Tobias Karrer (RV), Tobias Reischl (RM)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.