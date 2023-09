Benjamin Taferner führt Union Ostermiething mit Viererpack zu Erfolg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming und zurück an Tabellenspitze!

Details Samstag, 02. September 2023 09:35

Wieder verabschieden musste sich die Union Stampf-Bau Ostermiething von der Tabellenführung der LT1 OÖ-Liga, nachdem man nach drei vollen Erfolgen am Stück gegen die Union Dietach den Kürzeren gezogen hatte. Nichtsdestotrotz gehört die Mühllechner-Elf zu den formstärksten Mannschaften dieser noch jungen Spielzeit. Gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming wollte man nun selbstredend wieder zurück auf die Siegesstraße. Dies gelang schlussendlich wie geplant, mit 4:2 rang die Union die Gäste nieder. Mit jenem Erfolg strahlt man auch wieder von der Tabellenspitze.

Heimischen mit knapper Führung zur Pause

Vor einer tollen Kulisse, rund 450 Zuschauer mitumfassend, setzte der Gastgeber das erste Statement – dreizehn Minuten waren gerade einmal gespielt: Benjamin Taferner wurde von seinem so formstarken Mitspieler Julian-Lee Richter ideal in Szene gesetzt und traf abgebrüht zum 1:0. Es folgte eine weitgehend ausgeglichene Phase dieser Begegnung, in der beide Teams durchwegs geschickt die gegnerischen Abwehrreihen beschäftigten. Das nächste nennenswerte Highlight hatte dann die Spielgemeinschaft aus Weißkirchen parat: Florian Templ bewies in Minute 38 seinen Torinstinkt und köpfte trocken wie wuchtig zum Ausgleich ein. Es war allerdings ein Spielstand, der keine 120 Sekunden Bestand haben sollte. Nur Augenblicke später war es nämlich erneut Taferner, der, abermals nach herausragendem Richter-Assist nur noch zur erneuten Führung einschieben musste.

Zebras gleichen aus - Ostermiething erbarmungslos

Nach dem Seitenwechsel folgte die definitiv stärkste Phase der Zebras, die fortan nochmals einen Zahn zulegten und damit einem nun passiver auftretenden Gastgeber enorm zusetzten. Die Hausherren ließen in jenem Zeitraum jene Aggressivität und Kompromisslosigkeit vermissen, die in der bisherigen Spielzeit und auch in Durchgang eins noch so gewinnbringend waren. Die logische Konsequenz folgte in Minute 68: Filip Kajic versenkte das runde Leder aus gut 25 Metern mit einem strammen Schuss präzise neben der Stange im Tor – 2:2. Doch erneut erwiesen sich die Heimischen als unbeeindruckt, schüttelten diesen Rückschlag leichtfertig ab und hatten abermals nur 120 Sekunden darauf die ideale Antwort parat – und wieder war es Benjamin Taferner, der als Torschütze in Erscheinung trat und zur Führung einschoss. Es sollte nicht sein letzter Streich an diesem denkwürdigen Abend gewesen sein: Nach einem Konter netzte der Offensivmann zum vierten Mal ein und sicherte damit zugleich seinen Mannen einen weiteren Sieg, der die Union Ostermiething kurzerhand wieder an die Tabellenspitze hievte.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Es war alles in allem ein starker Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben heute zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Wir freuen uns sehr über den Sieg – Weißkirchen ist ja auch nicht irgendein Team, das man mal im Vorbeigehen schlägt.“

Die Besten: Benjamin Taferner (ZM), Julian-Lee Richter (ST)

