Union Edelweiss bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze – 2:0-Heimsieg gegen DSG Union Perg

Details Samstag, 02. September 2023 11:22

Nach dem Dämpfer der Vorwoche (1:3-Pleite in St. Valentin) startete die Union Edelweiss im gestrigen Heimmatch gegen die DSG Union HABAU Perg einen neuen Versuch, die Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga zu attackieren. Dieser war schlussendlich von Erfolg gekrönt. Man bog den Kontrahenten mit 2:0 und feierte in der fünften Runde den bereits vierten Saisonsieg.

Keine Treffer in Hälfte eins

Vom Start weg entwickelte sich ein Match, das sich auf einem überschaubaren Niveau bewegte. Sowohl die Heimischen als auch die Gäste schafften es nicht, ihr Potential auf den Rasen zu bringen. Stattdessen: viele Ballverluste und taktische sowie technische Unzulänglichkeiten. Oftmals wurde der hohe Ball als primäres Mittel gewählt, um irgendwie in die Gefahrenzone vorzudringen. Richtig zwingend wurde daraus keines der beiden Teams. Die aussichtsreiche Chance des ersten Durchgangs hatte Edelweiss-Angreifer Philipp Frühwirth. Er konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Linzer stellen Weichen auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die Kuranda-Elf, eine Leistungssteigerung zu erzielen. Man fand nun allmählich zu den Tugenden zurück, welche die Truppe insbesondere an den ersten drei Matchtagen ausgezeichnet hatten. Insbesondere agierte man konkreter, zielstrebiger, wenn es in Richtung Perg-Gehäuse ging. Folgerichtig stellte Frühwirth in der 64. Minute mit einem Flachschuss gegen die Laufrichtung des Perger Keepers auf 1:0. Die Gäste stemmten sich in der Folge sichtlich gegen die drohende Niederlage. Für einen Treffer reichte es an diesem insgesamt dann doch ernüchternden Abend aber nicht. Stattdessen erhöhte die Union Edelweiss mehr und mehr die Schlagzahl, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass eingewechselte Spieler wie Sinisa Markovic und Philipp Stangl noch einmal für richtig Schwung sorgten. Nachdem Erstgenannter umgehend eine gute Chance ungenützt verstreichen hatte lassen, besorgte Stangl in Minute 88 den 2:0-Endstand. Der Joker war alleine vor dem Perger Torwart aufgetaucht und vollendete trocken mit einem Schuss ins lange Eck. Für die Prandstätter-Elf wurde sie somit Realität, die dritte Pleite im bisherigen Saisonverlauf, während die Union Edelweiss den Spieltag jedenfalls punktegleich mit dem Spitzenreiter (Union Ostermiething oder ASKÖ Oedt) abschließen wird.

Stimme zum Spiel:

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Der Sieg war absolut verdient. Die Leistung war in Hälfte zwei besser. Es ist ein sehr positiver Saisonstart mit zwölf Punkten aus fünf Spielen. Wir wissen aber, dass viel mehr in uns steckt, als wir gegen Perg gezeigt haben.“

Der Beste: Philipp Stangl (RMF/ST)

