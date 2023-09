Aufsteiger schlägt den Meister! SU Bad Leonfelden schockt ASKÖ Oedt

Details Samstag, 02. September 2023 21:34

Die SU Vortuna Bad Leonfelden befindet sich in einer richtig intensiven Phase. Erst unter der Woche war man im Einsatz gewesen, als man mit der SPG Weißkirchen/Allhaming die Punkte geteilt hatte. Heute bekam man es dann mit dem amtierenden Meister der LT1 OÖ-Liga ASKÖ Oedt zu tun. Und der Aufsteiger lieferte erneut ab. Dank einer beherzten Leistung wies man den Favoriten mit 2:0 in die Schranken, bleibt weiterhin ungeschlagen und ist dran an der Tabellenspitze. Für die ASKÖ Oedt war es indes schon die zweite Pleite der noch jungen Spielzeit. In der gesamten Meistersaison 2022/23 hatte man nur eine einzige Niederlage kassiert.

Halbzeitführung für den Underdog

Bad Leonfeldens Neo-Coach Robert Lenz rotierte angesichts der Tatsache, dass man das dritte Match innerhalb von sieben Tagen bestritt, gewaltig und brachte gleich fünf neue Spieler. Dass diese ebenso wie die restlichen Akteure der Startelf vor rund 550 Zuschauern sofort auf Betriebstemperatur waren, bewies die Anfangsphase, als man der ASKÖ Oedt durchaus auf Augenhöhe begegnete. In der 22. Minute schlug man dann ein erstes Mal zu. Im Umschaltspiel setzte sich Mario Kaiser auf dem Flügel beherzt durch und brachte den Ball zur Mitte, wo Stepan Krunert gedankenschnell über das Leder stieg, sodass Stürmer David Radouch aus rund zehn Metern zum 1:0 einschießen konnte. In der Folge war die ASKÖ Oedt die aktivere, bessere Mannschaft. Der Matchplan der SU Bad Leonfelden sah augenscheinlich vor, dem Kontrahenten weitestgehend den Ball zu überlassen und selbst den Fokus auf einen kompakt agierenden Defensivverbund zu legen. Man verteidigte tief gegen einen Gast, der zusehends immer mehr Druck entwickelte. Die beste Chance der ASKÖ Oedt in Hälfte eins fand Chinonso Emmanuel Eziekwe vor. Er scheiterte aber mit einem Strahl aus gut und gerne 25 Metern an der Querlatte.

Russ-Elf mit zwei weiteren Alu-Treffern

Einen perfekten Start in Hälfte zwei erwischten die Heimischen, die in Minute 50 den Kontrahenten ein zweites Mal an diesem Nachmittag schockten. Nach einer Ecke war Stefan Celic mit dem Kopf zur Stelle und besorgte die komfortable Führung. Ab der 60. Minute schwanden dann die Kräfte der SU Bad Leonfelden am Ende dieser Englischen Woche sichtlich – aber lediglich in physischer Hinsicht. Was nämlich der Aufsteiger in Sachen Mentalität auf den Platz brachte, war schlichtweg vorbildhaft. Man verteidigte mit absoluter Leidenschaft gegen einen nun brutal drückenden Kontrahenten. Die ASKÖ Oedt verzeichnete in Durchgang zwei gleich mehrere Top-Chancen. Der eingewechselte Manuel Schmidl sowie Nenad Vidackovic scheiterten etwa am Aluminium. Bei weiteren dicken Gelegenheiten mangelte es dann an der nötigen letzten Präzision. Im Umschaltspiel hatte die SU Bad Leonfelden noch eine große Doppelchance, um auf 3:0 zu stellen. Kaiser und Oliver Wolfmayr brachten den Ball aber nicht im Gehäuse der Gäste unter.

Stimmen zum Spiel:

Robert Lenz (Trainer SU Bad Leonfelden):

“Das ist ein überragender Sieg, der so nicht zu erwarten war. Über diesen sind wir sehr glücklich. In Sachen Effektivität und Leidenschaft kann man es fast nicht besser machen. Das ist ein ganz besonderer Tag. Oedt kannst du im Normalfall nicht schlagen. Wir hatten heute das nötige Glück. Das haben wir uns aber auch erarbeitet. Das war eine überragende Mannschaftsleistung!“

Die Besten: Oliver Wolfmayr (RV), Mario Kunst (IV), Mario Kaiser (LMF)

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Bad Leonfelden war sehr effizient. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden spielen können und wir hätten keinen Treffer erzielt. Heute wollte der Ball einfach nicht ins Tor. In der zweiten Hälfte kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben nur auf ein Tor gespielt. Die Chancen haben wir aber leider nicht genutzt.“

Fotocredit: Harald Dostal

