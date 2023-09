SPG Friedburg/Pöndorf rehabilitiert sich nach Klatsche der Vorwoche und zwingt SPG Pregarten in die Knie

Details Samstag, 02. September 2023 23:20

Deutlich mehr erhofft haben dürfte sich die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf im Vorhinein dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga. Nach vier absolvierten Runden ist die Ausbeute überschaubar, stehen doch lediglich ebenso viele Zähler auf der Habenseite der Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet. Nicht gerade rosiger die Situation beim heutigen Kontrahenten, der SPG Algenmax Pregarten – die Mühlviertler holten erst einen vollen Erfolg und stehen damit schon gehörig unter Zugzwang, will man den Anschluss ans Mittelfeld des Klassements nicht bereits in einer derart frühen Phase der Saison verlieren. Nach der heutigen Pleite gegen die Öbster-Schützlinge hinkt man dem Tabellendreizehnten bereits drei Zähler hinterher.

Friedburg führt zur Pause hauchzart

Es war eine zunächst weitgehend ausgeglichene Begegnung, die sich am Samstagabend in Friedburg ereignete. Beide Mannschaften benötigten wenig Anlaufzeit und beschäftigten einander abwechselnd mit schnellem Tempo im Ballbesitz. Dabei strahlten die Gäste aus Pregarten in der Anfangsphase mehr Gefahr und Zug zum Tor aus und fanden des Öfteren in Heim-Keeper Stefan Huber, der mit tollem Einsatz seine Mannen vor einem Rückstand bewahrte, ihren Meister. Doch auch die Hausherren wurden mit Fortdauer der Partie immer mehr im letzten Drittel des Kontrahenten vorstellig und sorgten dort für die einen oder anderen Stressmomente bei der Gradascevic-Elf. Schließlich machte man kurzen Prozess und stellte nach einer Standardsituation auf 1:0 – Sommer-Neuzugang Mattia Olivotto trat als Torschütze in Erscheinung (38.). Die Heimischen profitierten dabei, so ehrlich muss man sein, auch von einem nicht gerade geschickten Verteidigungsverhalten der jungen Truppe aus dem Mühlviertel.

Comeback der Gäste nur von kurzer Dauer

Die SPG Pregarten startete energiegeladen in die zweite Halbzeit und war sichtlich gewillt, den Rückschlag von vor der Pause umgehend wiedergutzumachen. Ein Vorhaben, das die Gäste auch eindrucksvoll in die Tat umsetzten und zwölf Minuten nach Wiederanpfiff auf 1:1 stellten: Jakub Rusnak netzte nach Grüner-Flanke über die linke Seite problemlos zum Ausgleich ein. Im Anschluss präsentierte sich die Gradascevic-Truppe allerdings abermals zu naiv und unbekümmert, um am Ende des Tages aus einer Partie, die über weite Strecken ausgeglichen gestaltet werden konnte, auch Zählbares mitzunehmen. So schlichen sich in das Spiel der Gäste immer mehr kleine Fehler und Unachtsamkeiten ein, was die Hausherren auf brutale Art und Weise zu nützen wussten: Selman Neziri besorgte die erneute Führung der Gäste in Minute 65. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit leisteten sich die Mühlviertler dann noch einen weiteren Fauxpas: Alexander Hofer versenkte die Kugel unglücklich im eigenen Tor zum 3:1-Endstand, der damit den zweiten Saisonsieg der SPG Friedburg/Pöndorf besiegelte.

Stimme zum Spiel

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Es war an sich ein ausgeglichenes Spiel. Wir leisten uns aber zu viele kleine Fehler, die im Endeffekt vom Gegner dann eiskalt bestraft werden. Das zieht sich ein wenig durch die bisherige Saison – wir sind aber eine junge Mannschaft.“

Der Beste: Selman Neziri (ST)

