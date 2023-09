Deutlicher Auswärtserfolg gegen SPG DMS Wels – UFC Ostermiething verteidigt Tabellenführung

Details Samstag, 09. September 2023 19:24

Als Spitzenreiter war der UFC Stampfl-Bau Ostermiething in die 6. Runde der LT1 OÖ-Liga gegangen. Heute musste man die Reise zur SPG DMS Wels antreten – und lieferte dort wieder einmal ab. Man besiegte den kriselnden Kontrahenten mit 4:1, feierte den bereits fünften Saisonsieg und verteidigte eingangs erwähnte Top-Platzierung. Spätestens jetzt steht fest: Mit der Truppe aus Ostermiething ist in dieser Saison zu rechnen!

Perfekter Start für den Favoriten

Umgehend wurde es heute rasant in der Messestadt: Nachdem Wels-Akteur Bajram Syla eine erste gute Chance vorgefunden hatte, machte der Leader sofort Nägel mit Köpfen. Der in diesen Wochen in Hochform agierende Angreifer Benjamin Taferner markierte nach einer sehenswerten Einzelaktion mit einem platzierten Schuss ins lange Eck das 0:1 (4.). Jenes Erfolgserlebnis sorgte aber nicht unbedingt dafür, dass die nötige Sicherheit ins Spiel des UFC Ostermiething kam. Ganz im Gegenteil: Es war über weite Strecken ein blasser Auftritt der Gäste, die irgendwie schwerfällig und ideenlos in Ballbesitz wirkten. Zudem schaffte man es nicht, jenes starke Umschaltspiel zu zeigen, das die Truppe in der Frühphase der Saison so ausgezeichnet hatte. Die SPG DMS Wels machte es indes gut in Ballbesitz. Die beste Gelegenheit der Heimischen in Hälfte eins fand Philipp Plojer vor. Der zwischenzeitliche Ausgleich sprang dabei aber nicht heraus. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Ostermiething-Stürmer Julien-Lee Richter bereits in Minute 15 eine Top-Chance hatte. Auch er konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Spitzenreiter schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig. Der UFC Ostermiething tat sich weiterhin auffallend schwer gegen eine Truppe, die eine solide Performance hinlegte, sich aber einfach nicht zu belohnen scheint. Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Syla etwa die Stange. Erst ab der 65. Minute fing sich der Gast und erinnerte mit seinem nun viel temporeicheren Spiel wieder an die so starken Performances der vergangenen Wochen. Nach Vorlage von Richter erhöhte der eingewechselte Resul Omerovic in Minute 72 auf 0:2. Damit war die SPG DMS Wels wohl gebrochen. Nur 4 Minuten später der nächste Dämpfer für den Tabellenvorletzten: Richter traf aus kurzer Distanz zum 0:3. Es war bereits das neunte Saisontor des aktuell besten Offensivakteurs der OÖ-Liga. In der 89. Minute meldeten sich die Welser dann noch einmal zurück. Denis Xhelili brachte nur Sekunden nach seiner Einwechslung den Ball im Tor des Kontrahenten unter, wobei sich das Leder für Ostermiething-Keeper Fabio Gruszka unangenehm senkte und exakt im langen Eck einschlug. Es hätte wohl eine Flanke sein sollen. Den Schlusspunkt dieser Partie setzte der eingewechselte Kenan Kirim. In der 2. Minute der Nachspielzeit versenkte er einen Hand-Elfmeter zum 1:4.

Stimmen zum Spiel:

Josef Bögl (Trainer SPG DMS Wels):

„Im Defensivverhalten sind wir leichtsinnig. Wir verteidigen vielleicht auch nicht mit dem letzten Willen. Wir betreiben viel Aufwand. Die Gegner sind aber einfach abgebrühter. Im letzten Drittel sind wir zu harmlos.“

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Es war eine solide Leistung. Defensiv hat jeder seine Aufgaben erfüllt. Es hat aber so gewirkt, als ob wir nicht in der besten körperlichen Verfassung waren. Insgesamt war es dann aber doch ein souveräner Auswärtssieg gegen einen guten Gegner.“

Die Besten: Luka Ban (IV), Jürgen Matscher (IV, ZDMF)

