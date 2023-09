Union Dietach setzt sich gegen Edelweiss Linz knapp mit 2:1 durch

Details Sonntag, 10. September 2023 10:57

In Runde 6 der LT1 OÖ-Liga kam es am Samstagnachmittag unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Dietach und der Union Edelweiss Linz. Während Dietach nach fünf Spielen bei 11 Punkte steht, hat Edelweiss Linz einen Zähler mehr am Konto. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende volle Erfolge feiern. Edelweiss gewann gegen Perg mit 2:0, Dietach war beim 4:1-Auswärtssieg in Bad Ischl erfolgreich. Es erwartet uns also ein spannendes Spiel, indem sich Dietach gegen Edelweiss Linz am Ende knapp mit 2:1 durchsetzen konnte.

Frühe Führung der Hausherren

Knapp 300 Besucher machten sich am Samstagnachmittag auf den Weg in die DietachArena, um diese Partie in der OÖ-Liga zu verfolgen. Lange mussten die Zuseher auf den ersten Treffer auch nicht warten, denn nach nur drei Minuten erzielten die Heimischen das 1:0. Nach einer weiten Einwurf-Hereingabe vom Flügel war Imran Sadriu mit dem Kopf zur Stelle und traf ins lange Eck. In weiterer Folge war die Partie bis zur Halbzeitpause nach gut 45 Minuten sehr zweikampfbetont. Auf beiden Seiten kam es zu einigen Halbchancen, große Möglichkeiten waren zu diesem Zeitpunkt aber Mangelware, der Ball war größtenteils zwischen den Strafräumen unterwegs.

Dietach geht kurz nach dem Ausgleichstreffer erneut in Front

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Ljubas dauerte es rund zehn Minuten, bis es zu einer Großchance kam. Sadriu scheiterte aber am gegnerischen Torhüter. Im Gegenzug kamen dann die Gäste an den Ball und Philipp Stangl verwertete den Konter zum 1:1-Ausgleichstreffer. Mit dem Anstoß kam Dietach aber prompt vor das Tor, Yusuf Efendioglu rannte alleine auf den Torhüter zu und schob zur erneuten 2:1-Führung für Dietach in der 58. Spielminute ein. Nach dieser Führung für die Hausherren kam Edelweiss nicht mehr gefährlich vor das Tor. Dietach hatte noch ein, zwei Halbchancen, diese blieben aber ungenutzt. So endete die Partie zwischen der Union Dietach und Edelweiss Linz mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Ruttensteiner-Elf.

Stimmen zum Spiel:

Harald Schreiberhuber, Sektionsleiter Union Dietach:

„Es war das erwartete schwere Match. In der ersten Halbzeit war das Spiel nicht wirklich berauschend, das 1:0 in der dritten Minute war natürlich sehr wichtig. Das Spiel war sicherlich nicht das Schönste, wir hatten schon bessere Spiele, es war halt ein Kampfspiel. Wir haben gewusst, dass es zwei Mannschaften sind, die auf Augenhöhe spielen können. Die Effizienz war an diesem Tag dann auch ausschlaggebend. Ich denke, dass der Sieg verdient ist, da wir doch mehr Chancen hatten.“

Lukas Moser, Sportlicher Leiter Union Edelweiss Linz:

„Es waren nicht die besten Voraussetzungen für dieses Spiel. Bei uns haben einige Stammspieler gefehlt. Dietach ist super gestartet, sie sind früh in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit kam von Dietach dann weniger, der Ausgleich war für uns wichtig. Mit dem 1:1 hätten wir leben können, dann haben wir aber mit dem Anstoß das 2:1 kassiert. Danach war die Partie eigentlich gelaufen, wir sind nicht mehr wirklich vor das Tor gekommen.“

Die Besten: Elvir Hasic, Luka Valentic und Imran Sadriu (alle Union Dietach)

