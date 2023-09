Union Dietach weiterhin wie im Rausch: 4:0-Auswärtserfolg gegen Union Mondsee

Details Freitag, 15. September 2023 22:05

In einer bärenstarken Verfassung präsentiert sich zurzeit die Union PROCON Dietach – als eine von zwei ungeschlagenen Mannschaften festigten die Ruttensteiner-Schützlinge mit einem 2:1-Erfolg gegen die Union Edelweiss am vergangenen Wochenende ihre Top-Platzierung in der LT1 OÖ-Liga – nur ein Zähler fehlt dabei auf den Tabellenführer aus Ostermiething. Gegen die Union Raiffeisen Mondsee sollte nun der nächste Erfolg nachgelegt werden, um den Druck auf den Spitzenreiter weiterhin aufrechtzuhalten. Jenes Vorhaben realisierte man eindrucksvoll – mit einer 4:0-Packung trat man mit brutal breiter Brust die Heimreise an.

Union Dietach führt zur Pause knapp

Dabei benötigte der Motor des Gastes keinerlei Anlaufzeit, arbeitete sogleich auf Hochtouren und stellte dadurch die Heimischen bereits in der Anfangsphase vor die eine oder andere Schwierigkeit. In Minute 17 folgte dann mehr oder weniger sinngemäß die frühe Führung der Ruttensteiner-Elf, die sich damit für den couragierten Beginn umgehend selbst belohnte: Denis Berisha erwies sich nach einer etwas unübersichtlichen Situation als geistesgegenwärtig und versenkte die Kugel problemlos im Gehäuse. Auch im Anschluss taten sich die Mondseer ungemein hart, Mittel und Wege zu finden, die eigene spielerische Linie aufzuziehen. Die Gäste präsentierten sich enorm unangenehm im Zweikampf, arbeiteten geschlossen sowie giftig gegen den Ball und ließen dadurch der Mamoser-Truppe keinen ruhigen Moment in deren Spielaufbau. Somit ging es mit einer knappen, aber mit Blick auf die Charakteristik des ersten Durchgangs, zweifelsohne verdienten Führung für die Mannen aus dem Mühlviertel in die Pause.

Gäste fixieren Auswärtssieg mühelos

Auch nach dem Seitenwechsel setzte die Union Dietach nahtlos an jenem intensiven, mit enormem Tempo versehenen Spiel fort und ließen in Folge dessen den Heimischen keine Möglichkeit, die Begegnung zu irgendeinem Zeitpunkt zu deren Seite zu kippen. Nach etwas mehr als einer Stunde legte dann Youngstar Simon Heiml das 2:0 nach und brachte seine Truppe spätestens jetzt auf die Siegerstraße. Nur weitere vier Minuten später ließ Yusuf Efendioglu die Kugel im Netz zappeln und erstickte damit die letzten Hoffnungen der Heimischen, noch Zählbares aus diesem Match mitzunehmen, im Keim (68.). Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass die Gastgeber zum wiederholten Male an diesem Abend nicht gerade die glücklichste und geschickteste Figur im Abwehrverhalten abgaben. In der Nachspielzeit holte dann noch Mario Reiter zu einem denkwürdigen und definitiv sehenswerten Schlusspunkt aus, welcher in dieser Form absoluten Seltenwert besitzt: Der Mitelfeldmann, der eine überragende Partie ablieferte, versenkte einen Freistoß von der Mittellinie haarscharf unter der Latte und fixierte damit den 4:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Man muss Dietach gratulieren – das haben sie heute über neunzig Minuten sehr stark gemacht. Wenn man aber so leichte Fehler in der Abwehr macht, wie wir zurzeit, dann wird es gegen jeden Gegner in dieser Liga brutal schwer, zu gewinnen bzw. etwas mitzunehmen. Dietach kann mit dieser Mannschaft aber definitiv vorne mitspielen.“

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Das war eine richtig saubere Performance von uns. Trotz der bitteren Verletzung von Imran Sadriu beim Aufwärmen haben wir unser Potential auf den Platz gebracht. Am Ende ist der Sieg so auch sicher verdient.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Mario Reiter (ZDM), Simon Heiml (RMF)

