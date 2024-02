SV Langenrohr: Schützenfest bringt ersten Testspielerfolg!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 10. Februar 2024 16:57

Der SV Langenrohr befindet sich seit 15. Jänner wieder im Training. Mehr als drei Wochen hat man somit bereits abgespult. Trainer August Baumühlner verlangt den Akteuren alles ab. Und auch in den Vorbereitungspartien soll das Team gefordert werden. Daher misst man sich durchaus auch mit höherklassigen Vereinen. Gegen die Wiener Viktoria und TWL Elektra verließ man den Rasen als Verlierer. Diesen Freitag aber belohnte man sich für die harte Arbeit und setzte sich mit 5:2 gegen den FC Moser Medical Rohrendorf durch. Der Coach hat dies wohlwollend zur Kenntnis genommen, wie er im Interview mit Ligaportal schildert.

Wie bewertet man den Premierensieg im Jahr 2024?

August Baumühlner: „Bin mit der Leistung absolut zufrieden gewesen. Speziell in der ersten Halbzeit. Vor dem Seitenwechsel haben wir bereits 3:1 geführt. Stürmer Emir Dilic ist schon in Torlaune hat sich sogar zweimal in die Schützenliste eingetragen. Auch unser Neuzugang konnte anschreiben. Wir haben jetzt bereits die Hälfte der Vorbereitung absolviert. Nun kommt die Müdigkeit. Von dem her haben das die Jungs brav gemacht. Schön, wenn man sich dann noch dazu mit den Toren und einem Sieg belohnt.“

Wie wichtig war dieser erste Sieg in der Winterpause?

August Baumühlner: „Das war unser drittes Testspiel. Wir sind gestartet gegen die Wiener Viktoria und TWL Elektra. Gegen diese Teams aus der Regionalliga sind wir natürlich als klarer Außenseiter in die Partien gegangen. Vor allem die Leistung gegen den Erstgenannten war stark. Wir mussten uns gerade mal 1:2 geschlagen geben. Im darauffolgenden Match sind wir leider mit 0:4 unter die Räder gekommen. Da haben unsererseits jedoch fünf Akteure gefehlt. Ergebnisse sind in dieser Phase aber sowieso nicht vorrangig. Von dem her bin ich da absolut ruhig geblieben, da ich eben auch die Stärke der Gegner einzuschätzen weiß.“

Welche Neuigkeiten gibt es betreffend des Spielerpersonals?

August Baumühlner: „Stürmer Benjamin Noss hat sich leider eine Meniskusverletzung zugezogen. Nächste Woche wird er operiert. Dann wird man besser beurteilen können, wie lange er ausfällt. Eine Verstärkung konnten wir in der Transferzeit auch an Land ziehen. Simon Rousavy ist von Muckendorf gekommen.“

Welche Qualitäten hat der Neuzugang?

August Baumühlner: „Er ist ein junges Talent. Wir haben ihm über zwei Wochen hinweg die Möglichkeit gegeben, uns in den Trainings zu überzeugen. Das ist ihm absolut gelungen. Seine Stärken sind die Beweglichkeit und die Schnelligkeit. Technisch weiß er ebenfalls zu gefallen. Mit diesen Vorzügen wird er für uns in Zukunft jedenfalls eine interessante Alternative auf den Seiten sowie ganz vorne sein.“

Wie geht es in der Vorbereitung weiter?

August Baumühlner: „Nächsten Dienstag messen wir uns gegen Red Star Penzing. Drei Tage später steigt ein Highlight gegen SV Stockerau mit Andreas Ogris auf der Trainerbank. Diese Partie gegen den Aufstiegsaspiranten aus der 2. Landesliga Ost sollte dann jedenfalls schon ein Gradmesser sein. Dann folgen noch Sierndorf und Mistelbach. Es geht jetzt schön langsam darum, dass sich der Stamm für den Auftakt herauskristallisiert. Und dann werden wir zum Auftakt bei USV Scheiblingkirchen-Warth bereit sein.“