SC Retz hat im Frühjahr "Lust auf mehr"

Details Montag, 07. März 2022 14:25

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Rene Hieblinger, Trainer des SC Retz, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach acht Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 27 Punkten auf Platz drei. Eine starke Bilanz der Weinviertler, wo sich der Umbau des Kaders im Vorjahr positiv bemerkbar machte. Für das Frühjahr 2022 hat Hieblinger mit Retz jedenfalls "Lust auf mehr."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rene Hieblinger: "Ich denke, dass wir nach der Verjüngung des Kaders im Vorjahr durchaus zufrieden sein können. Es macht auf alle Fälle Lust auf mehr."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hieblinger: "Die Stimmung im Verein und innerhalb des Teams möchte ich als sehr positiv bewerten. Jeder freut sich schon auf den Beginn des Frühjahrs."

Zwei Zugänge und ein Rückkehrer

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hieblinger: "Die Zugänge sind Cedric Dalmeida, Maximilian Kaim sowie Rückkehrer Mikolin Demaj. Die Kaderbreite …."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hieblinger: "Leider ja: Daniel Murtinger verletzte sich an der Achillessehne und Fabian Steirich am Kreuzband. Die Spieler sind im Individualtraining, für ein Training mit der Mannschaft wird es noch ein wenig dauern."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hieblinger: "Oben dranbleiben. Wenn möglich eine bessere Positionierung in der Tabelle beziehungsweise der Frühjahrstabelle."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hieblinger: "Ich hoffe, dass wir es durchziehen können. Man muss aber auch mit Absagen wegen Corona-Fällen rechnen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hieblinger: "Scheiblingkirchen."