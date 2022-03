Landesliga-"Zangler" sind ÖFB-Futsal-Meister!

Details Samstag, 19. März 2022 23:29

Der Meister der 1. ÖFB Futsal Liga kommt aus Niederösterreich! Fortuna Wiener Neustadt setzte sich am Samstagabend im direkten Duell um die Meisterschaft in der eigenen Halle gegen Rekordmeister Stella Rossa mit 6:3 durch und jubelte damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über den Titel. Am Triumph hatten auch wichtige Akteure aus der 1. NÖ Landesliga einen ganz großen Anteil. Dies zeigt die tolle Qualität der niederösterreichischen Landesliga, Ligaportal gratuliert an dieser Stelle ganz herzlich.

Noch am Freitag war Marco Meitz in der NÖ-Eliteliga beim 2:1-Heimerfolg des SC Ortmann gegen den USC Rohrbach nicht nur wegen des Siegestors für Ortmann-Coach Christoph Stifter im Gespräch mit Ligaportal der beste Spieler seiner Mannschaft gewesen. 24 Stunden später darf sich der "Zehner" nun sogar als österreichischer Futsal-Meister feiern lassen. Der Kapitän von Fortuna Wiener Neustadt war mit zwei Treffern (zum 2:1 in der 11. Minute und zum 6:3 in der 38. Minute mit einem Freistoß), neben dem dreifachen Torschützen Stefan Milenkovic der herausragende Mann.

Auch eine frühe Rote Karte für den Brasilianer Lucas Da Silva Borges in der 7. Minute wegen Tätlichkeit konnte die Hausherren in der HTL-Sporthalle von Wiener Neustadt vor 842 begeisterten Fans nicht stoppen. Am Ende durften neben Meitz auch noch Torhüter Dominik Hemmelmayer sowie Christopher Hatzl vom souveränen Landesliga-Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth und Matthias Binder vom ASK Kottingbrunn über den historischen Erfolg jubeln. Gleich vier Spieler der Fortuna-Startformation kommen also aus der niederösterreichischen Landesliga.

"So etwas hat es in Österreich im Futsal noch nicht gegeben"

Mit Daniel Kohn ist übrigens auch der erfolgreiche Fortuna-Coach im "normalen" Fußballgeschäft fernab der Halle in Niederösterreich engagiert. Der 38-jährige ist Trainer beim ASK Bad Fischau/Brunn in der Gebietsliga Süd/Südost. "Zu Beginn hat man gemerkt, dass es meine Mannschaft zu sehr will und Stella Rossa hat sehr gut gespielt. Da haben wir das nötige Glück gehabt, das wir in den letzten Jahren nicht gehabt haben. Jetzt bin ich einfach nur stolz. Früher war Stella Rossa wie ein Zahnarztbesuch, da haben wir uns zweistellige Niederlagen abgeholt. Dass wir jetzt hier stehen und Nummer eins in Österreich sind ist einfach nur irre", zeigte sich Kohn begeistert.

Auch Marco Meitz zollte dem Gegner nach der Partie fair Respekt: "Stella Rossa hätte es sich heute genauso verdient wie wir, sie waren heute technisch wahrscheinlich die bessere Mannschaft. Wir haben aber einfach alles am Feld gelassen und ich bin einfach überglücklich." Besonders hervorheben wollte der Fortuna-Spielführer die Stimmung in der Halle: "So etwas hat es in Österreich im Futsal noch nie gegeben."

Futsal Champions League der UEFA wartet

Nun wartet sogar die Qualifikation für die Futsal Champions League der UEFA auf Fortuna Wiener Neustadt! Meitz konnte es kaum glauben: "Dass wir jetzt auch in der Champions League dabei sein dürfen ist sensationell. Wir werden uns natürlich auch dort bestmöglich verkaufen."

Ligaportal wünscht dem neuen ÖFB-Futsal-Meister und den beteiligten Spielern aus der niederösterreichischen Landesliga für die zukünftigen Aufgaben alles Gute!