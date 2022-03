Absage: Corona-Cluster bei Leader Scheiblingkirchen!

Details Mittwoch, 23. März 2022 20:21

Jetzt hat es auch den USV Scheiblingkirchen-Warth erwischt! Nun hat der souveräne Spitzenreiter der 1. NÖ Landesliga mit einem Corona-Cluster zu kämpfen. Deshalb musste das für Samstag, 26. März 2022 um 15:30 Uhr, angesetzte Auswärtsspiel bei den SKN St. Pölten Juniors abgesagt werden. Ligaportal wird über den Nachtragstermin natürlich sobald wie möglich informieren.

Noch am Freitag hatte Leader "Scheibling" durch ein spätes Elfmeter-Tor einen glücklichen 1:0-Erfolg beim SV Waidhofen/Thaya gefeiert. Es war der 16. Sieg im 16. Saisonspiel und eine Fortsetzung des beeindruckenden Laufs. Eine Woche später aber ist der Tabellenführer zu einer Zwangspause gezwungen. "Das kommende Auswärtsspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors musste aufgrund einiger Covid-Fälle abgesagt werden! Ein Ersatztermin wird schnellstmöglich bekanntgegeben", teilte der USV Scheiblingkirchen-Warth am Mittwochabend mit.

Der Kontrahent ging sogar noch mehr ins Detail: "Der Landesliga-Schlager fällt Corona zum Opfer! Das für Samstag angesetzte Duell unserer Juniors mit Leader Scheiblingkirchen muss leider aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner abgesagt werden", vermeldete der SKN. "Für die geplante Doppelveranstaltung mit den SKN Frauen, die an diesem Tag im Stattersdorf auf Altenmarkt treffen (Spielbeginn: 17:30 Uhr) wird nun ein Testspiel-Gegner gesucht!"

Indes wurden am Mittwoch 53.071 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Kein Wunder, dass davon auch der Fußball in Niederösterreich nicht verschont bleibt. Es ist bereits die vierte Covid-Absage im Landesliga-Frühjahr 2022. Allerdings konnten am Dienstagabend bereits zwei Partien nachgeholt werden.