SG Ortmann/Oed-Waldegg will Zwettl erneut vor Herausforderungen stellen

Details Mittwoch, 26. April 2023 10:28

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg spielt in der 1. Niederösterreichischen Landesliga bislang eine wirklich respektable Saison. Man liegt aktuell auf Platz sechs, erst am Mittwochabend wurde im Nachtrag ASK Mannersdorf mit 3:0 in die Knie gezwungen. Ligaportal.at hat sich noch vor dem Mannersdorf-Spiel ausführlich mit Stefan Hausmann, seines Zeichens Obmann des Vereins, unterhalten. Er nahm unter anderem eine Einschätzung zu den bisherigen Leistungen sowie generell zur Liga vor, verriet dabei, wer aus seiner Sicht vorne sensationell performt.

Ligaportal.at: Herr Hausmann, wie fällt Ihre Einschätzung zum bisherigen Verlauf des Frühjahrs aus?

Stefan Hausmann: Es hätten sicher ein paar Punkte mehr sein können, etwa wenn man das Spiel in Gloggnitz heranzieht, wo wir in der zweiten Halbzeit klar besser waren, uns einfach nicht belohnt haben. Auch in Retz wäre wahrscheinlich mehr möglich gewesen, aber es geht um die Entwicklung. Wir werden nun vermehrt junge Spieler einsetzen und ihnen eine Chance geben. Sie sind unsere Zukunft, da wollen wir vorbauen und entsprechend hier ansetzen. Natürlich wollen wir aber so viele Punkte wie möglich holen.

Ligaportal.at: Hat sich durch den Start an der Gesamtkonstellation etwas verändert, gibt es neue bzw. andere Ziele?

Stefan Hausmann: Nein, wir wollen immer als Mannschaft besser werden, jeden einzelnen besser machen. Für uns als Verein zählt, würde ich sagen, immer der gesicherte Mittelfeldplatz, dann gibt es zusätzlich interne Ziele, die die Mannschaft vorgibt, aber als Verein, aus Ortmann-Sicht, ist es schon ein Erfolg, wenn man in ruhigen Gewässern ist und im vorderen Mittelfeld dabei ist, das ist schon ein Erfolg für uns.

Ligaportal.at: Was war aus Ihrer Sicht die bislang größte Überraschung in der Liga, gleichwohl ob positiv oder negativ?

Stefan Hausmann: Eigentlich, dass Ardagger auch jetzt im Frühjahr so performt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es etwas spannender ist, Zwettl wegmarschieren wird, aber da habe ich mich getäuscht. Bezüglich Ardagger ist es bewundernswert, wie die das machen, ich wünsche ihnen gutes Gelingen, dass sie die Sensation, wenn man das so sagen kann, schaffen. Es wäre schon etwas überraschend, wenn sie es wirklich schaffen, das hätten sie dann aber auf jeden Fall verdient.

Ligaportal.at: Am Wochenende wartet auf euch nun Ardaggers Rivale an der Spitze, der SC Zwettl. Worauf wird es in diesem Spiel ankommen?

Stefan Hausmann: Für Zwettl geht es um viel, für sie ist verlieren verboten. Wir wollen daheim jedes Spiel gewinnen, so werden wir das auch angehen, ohne viel Druck. Wir haben letztes Jahr Zwettl auswärts mit 1:0 besiegt, sie da vor Herausforderungen gestellt, das wollen wir auch am Samstag machen.

