Kottingbrunn tritt nach Heimremis auf der Stelle

Der ASK Kottingbrunn empfing zum Auftakt der 6. Runde die SG Rohrbach/St. Veit. Nach den Erfolgen der beiden Teams in der letzten Runde durfte man mit 2 selbstsicheren Teams rechnen. Die Gastgeber wollten nach dem hart erkämpften und mental wichtigen Sieg gegen die SKN Juniors am vergangenen Wochenende auch daheim endlich den ersten Dreier einfahren. Die Gäste rechneten sich nach dem Erfolg gegen Waidhofen auch in der „Gruabn“ Chancen aus und wollten anschreiben. Am Ende der 90 Minuten stand ein Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Torlose erste Hälfte

Etwa 170 Zuschauer konnten sich nach der bisher doch eher enttäuschenden Saison für den ASK motivieren, dem Anton Bosch Stadion einen Besuch abzustatten. Die ergatterten 3 Punkte letzte Woche in St. Pölten und der erwartbare mentale Push ließ sie hoffen, dass ihr Team nun auch endlich am heimischen Sportplatz wieder in die Erfolgsspur zurückfindet. Hatte man doch am Beginn der Saison komplett andere Erwartungen und zählte unter den Konkurrenten sogar zu den Titelanwärtern. Die Gäste wollten naturgemäß der Spielverderber sein und einen Erfolg der Kottingbrunner verhindern. Das Heimteam war aber das eindeutig aktivere Team, gab den Ton an und erspielte sich zahlreiche Chancen. Das Runde jedoch wollte nicht ins Eckige. Die SG fokussierte sich andererseits auf eine disziplinierte Leistung in der Defensive und konnte nur sehr selten Nadelstiche setzen. Ein Torerfolg blieb schließlich beiden Teams in der ersten Hälfte verwehrt. Somit ging es ohne Treffer in die Kabinen.

Kottingbrunn verpasst Heimsieg

Der ASK stand unter Druck, wollte man doch den Erfolg vom letzten Wochenende bestätigen und endlich einen Lauf starten. Dementsprechend dürfte Coach Ristic wohl auf seine Jungs in der Pause eingewirkt haben, effektiver zu sein. Und es zeigte Wirkung. Die Kottingbrunner konnten zwar nicht mehr mit der Dominanz der 1. Halbzeit glänzen, gingen dafür aber in Führung. Es sollte bis zur 65. Minute dauern, dann war es soweit. Zubak stellte nach einem Zuspiel von der rechten Seite auf 1:0. Es war der dritte Saisontreffer des Kroaten. Die Heimischen befanden sich also endlich auf der Siegerstraße. Zunächst schien es auch so, als hätten die Gäste nicht die Power, um noch einmal zurückzukommen. Die letzten Minuten liefen bereits. Und die Kottingbrunner wollten auch mit 2 Wechseln etwas mehr Zeit von der Matchuhr herunterspielen. Aber all dies half nichts. Und die SG Rohrbach/St. Veit schlug tatsächlich nochmals wie aus dem heiteren Himmel zurück. Umso bitterer für den ASK, dass dies erst in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit passierte. Weyermayr schlug zu, in dem er nach einem Pass in die Schnittstelle die Wuchtel vom Fünfereck am Goalie vorbeischob und so seinem Team doch noch einen Punkt bescherte. Kottingbrunn dagegen schlich mit hängenden Köpfen vom Spielfeld und der Lauf ist schon wieder vorbei, bevor er überhaupt noch richtig begann.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Co-Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

"Das war sicher nicht unsere beste Leistung. Kottingbrunn war vor allem in der ersten Halbzeit sehr dominant und hat auch immer wieder die vorhandene, individuelle Klasse aufblitzen lassen. Aber ergebnistechnisch sind wir, zum Glück, bis zum Ende im Spiel geblieben! Und tatsächlich gelang uns noch der Ausgleich! Auch, weil wir bis zum Ende an uns geglaubt haben. Von dem her betrachten wir das Unentschieden eindeutig als einen gewonnenen Punkt."

Der Beste: Christoph Weyermayr (Mittelfeld)

