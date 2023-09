Schulmeister schießt die Juniors ab

Details Sonntag, 10. September 2023 11:58

Der SC Retz empfing in dieser Runde nach starken 6 Punkten aus den vergangenen beiden Spielen die SKN St. Pölten Juniors. Die Gäste waren auf Wiedergutmachung aus, hatten sie doch am letzten Matchtag daheim eine Führung gegen den ASK Kottingbrunn verspielt. Den Unterschied zwischen den beiden Teams in dieser Partie machte Stürmer Schulmeister, der das Duell zugunsten der Gastgeber entschied. Der Tscheche erzielte einen Doppelpack und sorgte so für den nächsten Dreier seiner Mannschaft.

Slapstick Tor führt zur Führung der Juniors

Auf der Sportanlage des SC Retz fanden sich Samstag Nachmittag in etwa 475 Zuschauer ein. Diesen schlief relativ schnell das Gesicht ein. Bereits in der 8. Minute sollte es soweit sein. Die Juniors erkämpften sich in der eigenen Hälfte den Ball und schalteten sehr schnell um. Scharner, der Sohn vom bekannten Ex-Nationalspieler, wollte den Ball möglichst schnell in die gefährliche Zone bringen und spielte einen tiefen Pass in den freien Raum. Eine Situation, die normalerweise zu verteidigen sein sollte, aber ein Kommunikationsmissverständnis in der Retzer Verteidigung führte dazu, dass sowohl Innenverteidiger Ledineg und Torhüter Bacher nicht zum Ball kamen und dieser wie in Zeitlupe ins Tor rollte. Ein kurioser Treffer. Damit hatten die heimischen Fans nicht gerechnet.

Schulmeister bringt Retz zurück auf die Siegesstraße

Aber es sollte nur ein sehr kurzer Rückschlag sein und die Stimmung auf der Tribüne wurde schnelll wieder besser. Dafür sorgte vor allem ein Mann. Jan Schulmeister. Der Stürmer, der auch knapp 100 Spiele in der höchsten tschechischen Liga auf seiner Visitenkarte stehen hat, drückte dem Spiel seinen Stempel auf und stillte mal wieder seinen Torhunger. Es dauerte nur bis zur 11. Minute, eher er das erste Mal anschrieb und für den wichtigen Ausgleich sorgte. Der Treffer war wunderschön. Nach einem kontrollierten Spielaufbau der Retzer folgte ein hoher und langer Ball, der genau getimed war und perfekt in den Lauf von Schulmeister kam. Dieser überlegte nicht lange und zog direkt ins lange Eck vorbei am Goalie ab. Ein Traumtor, Champions League Feeling in Retz! Der Publikumsliebling hatte mal wieder seine Klasse unter Beweis gestellt. Und mal auf den Torhunger gekommen, bekommt ein Spieler seines Formats ja nicht genug. Eine Viertelstunde später raschelte es erneut im Gebälk. Mwatero entschied im Mittelfeld einen harten Zweikampf für sich und hatte dann sogar noch das Auge für seinen ideal in den freien Raum sprintenden Mitspieler Schulmeister. Dieser blieb erneut eiskalt und schob den Ball am vor ihm auftauchenden Schlussmann vorbei ins Tor. Der Tscheche hatte erneut seine individuelle Klasse bewiesen und drehte die Partie endgültig zu Gunsten der Retzer. Es waren zwar erst rund 30 Minuten gespielt. Aber treffertechnisch sollte sich in der Partie nichts mehr tun. Es kam zwar durchaus noch zu weiteren Chancen auf beiden Seiten, vor allem Retz vergab auch richtige Hochkaräter im Konter. Anschreiben konnte jedoch niemand mehr. Den Heimfans war es egal. Sie feierten auf der Tribüne ihren tschechischen Superstar, der ihnen ein weiteres Mal Punkte besorgte.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Nach dem halben Eigentor zu Beginn des Spiels ist mir das Lachen zunächst mal vergangen. Aber glücklicherweise haben wir mehr oder weniger sofort zurückgeschlagen und konnten so das Spiel drehen. Jan Schulmeister ist für uns so wichtig, weil er immer wieder seine individuelle Klasse aufblitzen lässt. Und was mich noch mehr freut ist, dass er trotzdem auch stets dazu bereit ist, für die Mannschaft zu kämpfen und jeden Meter zu gehen.“

Der Beste:

Jan Schulmeister (Stürmer)

