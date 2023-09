Korneuburg deklassiert St. Pölten Juniors

Die SKN St. Pölten Juniors, die zuletzt 2 Pleiten in Serie kassierten und in der Tabelle nach hinten durchgereicht wurden, empfingen am frühen Samstag Abend den SC Sparkasse Korneuburg. Diese kamen nach der Aufholjagd und dem doch noch ergatterten Punkt daheim gegen Zwettl letzte Woche mit Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt und rechneten sich auch hier durchaus Chancen auf Punktezuwachs aus. Sie ließen den Spekulationen Taten folgen und fuhren tatsächlich einen nie gefährdeten und klaren 0:3 Erfolg ein.

Schienen werden früh auf Auswärtssieg gestellt

Rund 120 Zuschauer fanden sich auf der Sportanlage Stattersdorf-St. Pölten ein. Für die Treue und die Unterstützung ihres Vereins sollten die heimischen Unterstützer leider nicht belohnt werden. Von Beginn weg schlug das Match eine klare Richtung ein und über den Ausgang der Partie herrschte sehr bald Klarheit. Der Spielverlauf war viel zu eindeutig, als dass hier Spannung aufkommen hätte können. Man merkte, dass die Juniors nach den letzten Misserfolgen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzten. Gerade mal 5 Minuten dauerte es, bis die Korneuburger das erste Mal anschrieben und den Führungstreffer erzielten. Die Heimischen vertändelten im Spielaufbau den Ball bereits auf der Höhe des eigenen Sechzehners, die Gäste pressten an, erkämpften den Ball und schlossen die Aktion auch noch erfolgreich ab. Torschütze war Endlicher. Unter kräftiger Mithilfe der Juniors also war Korneuburg nun 0:1 vorne. Und jeder Fußballfan weiß, wie wichtig es im heutigen Fußball ist, vorzulegen, da sich dann fast zwangsläufig weitere Chancen ergeben werden, wenn man aus einer gesicherten Defensive über schnelle Gegenstöße kontern kann. Es sollte auch nicht lange dauern, bis die Gäste erhöhten. Herhalten musste dafür aber ein Standard. Nach einem nicht optimal getretenen Eckball folgte eine weitere Flanke von der anderen Seite, die der Torhüter nicht herunterpflücken konnte. Der Ball fiel vor die Füße von Küssler, die ihn über die Linie drückte. Die Gastgeber versuchten, in die Partie zurückzufinden. Mehr als Stückwerk schaute dabei aber nicht heraus. Mit dem 2-Tore-Vorsprung für Korneuburg ging es auch in die Pause.

Drittes Tor fixiert Korneuburger Erfolg

Sollten die Heimischen noch mal in die Partie zurückfinden? Auch diese Frage war nach Seitenwechsel relativ schnell beantwortet. Es benötigte nur eine Viertelstunde, bis die Gäste ein weiteres Mal nachlegten. Ein temporeich gespielter Konter wurde von Grabovac erfolgreich abgeschlossen. Er behielt im Duell mit dem gegnerischen Goalie die Nerven und brachte den Ball an diesem vorbei. Die Entscheidung war gefallen. In der letzten halben Stunde wurde das Ergebnis aus Sicht des siegreichen Teams nur mehr trocken nach Hause gespielt. Korneuburg konnte sich mit diesem Erfolg tatsächlich in der oberen Tabellenregion einzementieren und befindet sich ab nun im Kampf mit Schrems und Wr. Neustadt, die zum Abschluss dieses Spieltages im Spiel der Runde aufeinandertreffen.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Natürlich hat es uns die frühe Führung wesentlich leichter gemacht. Aber die haben wir uns wie die weiteren Tore auch hart erarbeitet. Die Fehler in der gegnerischen Defensive sind durch unser Pressing regelrecht erzwungen worden. Unterm Strich bleibt eine souveräne Leistung meines Teams stehen!“

Der Beste: Daniel Hautzinger (Mittelfeld)