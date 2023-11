Kilb schießt sich für Hallensaison ein

Details Samstag, 04. November 2023 10:58

Der 14. Spieltag in der 1. NÖ Landesliga wurde mit dem ungleichen Duell SCU-GLD Kilb gegen SV Waidhofen/Thaya eröffnet. Der Gastgeber konnte vor der diesem Aufeinandertreffen auf eine starke Bilanz in den letzten Matches zurückblicken. In den vergangenen 7 Meisterschaftsmatches blieb man ungeschlagen und erlebte den Höhepunkt Freitag vor einer Woche mit dem Erfolg in Rohrbach. Das Auswärtsteam andererseits konnte auch nach dem vollzogenen Trainerwechsel noch keine Trendwende einleiten und benötigte als Schlusslicht dringend Punkte. Die Heimischen spielten nicht mit und feierten letztlich ein verrücktes 8:0 Schützenfest.

Underdog wehrt sich in 1. Hälfte

Die aktuell starken Leistungen der Kilber fanden Anklang bei ihren Fans und so strömten in etwa 300 Zuschauer in das Waldstadion. Das Team mit der roten Laterne war zu Gast und so waren alle auf Sieg eingestellt. Derartige Partien enden dann oft mit einer riesigen Überraschung, weil der Favorit nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit in die Auseinandersetzung geht. Diesen Gefallen taten die Jungs von Trainer Vukovic den Gästen nicht. Von Beginn weg traten sie konzentriert auf und stellten die Weichen bereits sehr früh auf Sieg. Springer sorgte dementsprechend schon in der 4. Minute für die Führung. Ein bombiger Schuss rauschte am gegnerischen Goalie flach vorbei ins lange Eck. Das rasche 1:0 half der Heimmannschaft, die Partie zu diktieren und das Spielgeschehen erwartungsgemäß zu bestimmen. Sie verabsäumte es aber, gierig nachzusetzen. Im weiteren Verlauf der ersten 45 Minuten stemmte sich der SV gegen die drohende Niederlage und hielt die Partie zumindest relativ offen. Der Nackenschlag erfolgte dann aber doch noch bereits vor Seitenwechsel. Hackl hatte kein Mitleid mit dem Gegner und sorgte nach einer weiten Flanke für den zweiten Treffer des Abends. Die Vorentscheidung war zum Leidwesen der Gäste gefallen.

Kilb wie entfesselt im Endspurt

Nach Wiederanpfiff zeigte sich auf dem Platz zunächst ein ähnliches Bild. Die Dominanz der Heimischen wurde aber von Minute zu Minute immer klarer und so fand bald ein Spiel auf einer schiefen Ebene statt. Daher war es auch nur eine Frage der Zeit, bis die weiteren Treffer fielen. Den Auftakt in den zweiten 45 Minuten machte Hoppi, der nach einer weiteren Hereingabe die Wuchtel ideal unter Kontrolle brachte und erfolgreich abschloss. Erst mal auf den Geschmack gekommen, legte er nur Momente später gleich noch mal nach und markierte sein zweites Tor. Dann gab es eine kurze Phase, in der die Gäste verschont wurden, ehe in der letzten Viertelstunde dann die Schlagzahl nochmals erhöht wurde und schließlich alle Dämme brachen. Springer eröffnete den Trefferreigen in einer verrückten Schlussphase und stellte auf 5:0. Terziu wollte seinem Teamkollegen um nichts nachstehen und war verantwortlich für die Treffer 6 und 7. Schließlich stand nochmals Hoppi in der Nachspielzeit im Mittelpunkt. Ihm war sogar noch vergönnt, seinen Hattrick einzutüten. Am Ende schien also ein beeindruckendes 8:0 auf der Anzeigetafel auf und die Stimmung im Stadion war dementsprechend ausgelassen. Als Belohnung lächelt man vor den Samstagsspielen von Platz 5 der Tabelle.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Das war ein sehr starker Auftritt von meinen Jungs in der 2. Halbzeit. Da ist alles aufgegangen. Mit der 1. Hälfte war ich allerdings gar nicht zufrieden. Da haben wir viele vor dem Match besprochene Vorgaben nicht umgesetzt. Sowohl mit dem als auch gegen den Ball. Aber gut, unter dem Strich haben wir eines tolles Resultat. Das erhöht das Selbstvertrauen und wir sind bereit für die letzte Herbstrunde in Kottingbrunn.“

Der Beste: Manuel Hoppi (Mittelfeld)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.