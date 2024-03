Leader Korneuburg gibt sich zum Frühjahrsauftakt keine Blöße

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 13:04

Freitag Abend startete auch Spitzenreiter SC Sparkasse Korneuburg in die Rückrunde. Als Gegner war die SG Ortmann/Oed-Waldegg angereist. Immerhin Vierter in der Meisterschaft. Für den Tabellenführer ging es darum, mit einem Sieg an den erfolgreichen Herbst anzuschließen. Da die härtesten Verfolger Gloggnitz und Schrems im direkten Duell aufeinandertrafen, hatte man die Möglichkeit, mit einem Dreier den Abstand zu den Titelkonkurrenten zu vergrößern. Der angestrebte Erfolg sollte letztlich gelingen. Die Heimmannschaft gewann absolut verdient und zeigte somit gleich mal, dass auch in den nächsten Monaten kein Weg an ihr vorbeiführen wird.

Vorentscheidung bereits in 1. Hälfte

Ungefähr 200 Fußballbegeisterte besuchten die druckmittel.at-Arena, um diesem Duell beizuwohnen. Der Favorit hatte sich auf eine schwierige Aufgabe eingestellt. Bei den Gästen ist ja in der Winterpause mit Maximilian Fross ein neuer Trainer installiert worden. Dementsprechend schwer auszurechnen waren sie. Aber Korneuburg hatte die Hausaufgaben gemacht und Coach Gerald Schalkhammer schickte seine Jungs mit klaren Anweisungen und Aufgaben auf den Rasen. Wie es zu erwarten war, übernahmen sie die Kontrolle. Das Team bestimmte das Spiel und gab das Tempo vor. Die Auswärtsmannschaft aber wehrte sich mit Händen und Füßen, stellte den Körper rein und hielt dagegen. Bis zur 37. Minute verhinderte man so den Gegentreffer. Dann jedoch war es soweit. Nach einem rasch vorgetragenen Konter kam auf Höhe des Sechzehners schließlich Julian Küssler an den Ball und zog humorlos ab. Der Ball zischte am Goalie vorbei ins lange Eck. Auf der Tribüne brandete Jubel auf. Der Torschütze war davon scheinbar besonders beflügelt. Daher beschloss er, noch vor der Pause nachzulegen. Dieses Mal bekam er einen Steilpass perfekt in die Schnittstelle serviert und schob die Wuchtel am Torhüter vorbei. Der Tabellenführer durfte sich also über einen perfekten Spielverlauf freuen und ging mit einem 2:0 in die Pause.

Leader spielt Führung trocken heim

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste natürlich das Ziel, die Partie nochmals spannend zu machen. Korneuburg agierte aber zu clever und ließ im Prinzip nicht viel zu. Für die SG Ortmann/Oed-Waldegg war diese Situation sehr schwierig. Man wollte ins Spiel zurück. Andererseits durfte man die Räume für den Gegner nicht zu sehr öffnen, da die Spieler von Trainer Gerald Schalkhammer natürlich die Qualität haben, solche Gelegenheiten sofort auszunützen. Von dem her konnte man auch nicht alles nach vorne werfen. Unterm Strich schaffte es das Auswärtsteam nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber auch den Heimischen war es nicht vergönnt, die Einschussmöglichkeiten zu verwerten. Sie fanden einige vor, ein weiterer Treffer wollte aber nicht rausschauen. So pfiff der Schiedsrichter schließlich mit dem Halbzeitresultat die Partie ab. Der Spitzenreiter der Landesliga startete planmäßig in das Frühjahr und durch den Sieg von Gloggnitz gegen Schrems in der Parallelpartie konnte der Abstand zum ersten Verfolger sogar ausgebaut werden. Der Spieltag ist also ganz nach dem Geschmack des Titelfavoriten verlaufen.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Wir können zufrieden sein. Ich muss mich aber erst an den neuen Fußball gewöhnen. Unter der Woche hat es viele Einzelgespräche gegeben. Im Vergleich zum Herbst können wir jetzt im Mittelfeld nicht mehr so viel körperliche Dominanz ausstrahlen. Umso wichtiger ist, dass neben dem Spielerischen auch die Laufarbeit passt. Das haben die Jungs dieses Mal toll erledigt.“

Der Beste: Julian Küssler (Mittelfeld)

Details

