Gloggnitz gewinnt das Duell der Verfolger und jagt nun endgültig den Leader

Details Samstag, 09. März 2024 13:43

Freitag Abend fand zum Auftakt der Rückrunde gleich ein absoluter Schlager statt. Der Tabellenzweite ASV EATON Schrems reiste zu der SV Gloggnitz, den Tabellendritten in der 1. NÖ Landesliga. Das Heimteam hatte die große Chance, mit dem direkten Konkurrenten punktemäßig gleichzuziehen. Vor allem wollte man auch an Tabellenführer Korneuburg ein Signal senden, dass man an den herausragenden Herbst anschließen kann. Die Zuschauer bekamen ein hochklassiges Spiel zu sehen. Vor allem taktisch hatten sich beide Teams einiges überlegt. Letztlich setzten sich die Gastgeber 2:0 durch. Nun scheint für sie alles möglich zu sein.

Standard der Gloggnitzer als Dosenöffner

Die Krammer-Arena war mal wieder gut besucht. Und das bei diesen im Moment doch noch relativ kühlen Temperaturen. Der Hit lockte rund 360 Anhänger ins Stadion. Die Fans waren sich bewusst, dass mit einem Erfolg in dieser Partie der Startschuss für einen magischen Frühling abgegeben werden könnte. Die Burschen von Trainer Thomas Eckbauer hatten sich nach dem überragenden Herbst auch eine ansprechende Atmosphäre verdient. Und für die hohe Hürde Schrems war jede erdenkliche Unterstützung begrüßenswert. Den Anwesenden wurde eine Partie geboten, in der sich zwei absolute Mannschaften gegenüberstanden. Wie es aber in derartigen Spitzenspielen oft der Fall ist, neutralisierten sich die zwei Titelanwärter über weite Strecken des Spiels. So griff Gloggnitz letztlich auf einen Standard zurück, um doch in Führung zu gehen. Die 27. Minute war angebrochen, als die Heimischen einen Freistoß zugesprochen bekamen. Auf der halbrechten Seite. Eine hohe Flanke in den Strafraum folgte. Der Ball war eigentlich sehr lange unterwegs und die Gäste hätten die Möglichkeit gehabt, sich in Stellung zu bringen und den Ball zu klären. Aber kein Verteidiger schaffte es, an den Ball zu kommen. In dieser Szene fehlte wohl etwas die Kompromisslosigkeit. Stefan Ofner stieg hoch und versenkte die Wuchtel mit dem Kopf punktgenau neben die rechte Stange. Die Zuschauer lagen sich in den Armen. Man war gegen den direkten Konkurrenten in Front. Und mit dieser Führung ging es auch in die Kabine.

Heimkehrer sorgt für endgültige Entscheidung

Die Jungs von Coach Thomas Eckbauer hatten sich eine perfekte Ausgangsposition für die zweite Halbzeit geschaffen. Mit der Führung im Rücken konnten sie nun noch mehr ihre Stärke ausspielen. Es ist kein Geheimnis, dass das Team zu den konterstärksten Mannschaften der Liga zählt. Aus diesem Grund war es so wichtig, dass man vorlegt hatte. Schrems probierte alles. Und hat ja eigentlich auch die Qualität, um gegen Gloggnitz zu bestehen. Von dem her war alles möglich, so lange man nur mit einem Tor zurücklag. Die Gastgeber tauschten dann nach rund einer Viertelstunde Stürmer Manuel Schwarz ein. Der Angreifer, der nach einem Aufenthalt in den USA nun wieder Teil des Teams ist, fügte sich sofort perfekt in das Offensivspiel ein. In der 70. Minute hatte er schließlich genug von der Zitterpartie und stellte auf 2:0. Die Schremser verloren in der Vorwärtsbewegung leichtfertig den Ball, wodurch sich eine Umschaltmöglichkeit ergab. Ein perfekter Pass in den freien Raum landete beim Striker. Der packte die Gelegenheit beim Schopf und schob das Runde am Goalie vorbei ins Eckige. Die Vorentscheidung war gefallen. An diesem Abend waren die Heimischen einfach um die Spur aufgeweckter und konsequenter als der Gegner. Der Startschuss für einen erfolgreichen Frühling ist absolut gelungen und die Jagd auf Korneuburg ist endgültig eröffnet.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Mit dem 1:0 aus einem Standard sind wir auf die Siegerstraße abgebogen. Bis dahin haben beide Mannschaften die Stärken des Gegners größtenteils unterbunden. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich auf der Bank jetzt sehr interessante Alternative habe. Das ist schon Luxus, wenn man einen Manuel Schwarz von der Bank nachlegen kann.“

Die Besten: Kevin Szar und Lukas Gruber (beide Abwehr)

Details

