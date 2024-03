Kottingbrunn bleibt im Frühjahr weiter ungeschlagen!

Spielberichte

Freitag Abend trafen der SC Zwettl und der ASK Kottingbrunn aufeinander. Die Gäste präsentieren sich nun ganz anders als noch im Herbst. Sieben Zähler aus den ersten drei Spielen in der Rückrunde sorgten dafür, dass die Mannschaft mit einer Brust auch diese Reise auf sich nahm. Man spekulierte mit einem Punktezuwachs, sollten die starken Auftritte eine Fortsetzung finden. Das Heimteam andererseits konnte am vergangenen Spieltag bei Tabellenschlusslicht Waidhofen einen knappen Auswärtssieg feiern. Es war der erste volle Erfolg nach der Winterpause. Nun sollte nachgelegt werden. Letztlich reichte es aber nur zum einem 1:1.

Torloses Aufeinandertreffen vor dem Seitenwechsel

Rund 530 Fußballbegeisterte beschlossen, das Duell in der Waldviertler Sparkasse Arena live vor Ort zu besuchen. Das ist eine für die Liga absolut beeindruckende Zuschauerzahl. Vor allem um diese Jahreszeit. Die ortsansässigen Fans hatten Lust darauf, im Jahr 2024 endlich den ersten Dreier auf der eigenen Anlage bejubeln zu dürfen. Dass es für die Jungs von Trainer Günter Schrenk jedoch keine einfache Aufgabe werden würde, war jedem Beteiligten klar. Mit Kottingbrunn kam eine Mannschaft der Stunde. Zwettl ließ sich davon aber nicht beirren, glaubte an die eigenen Stärken und war von Beginn weg gut in der Partie. Sehr schnell übernahmen die Heimischen die Kontrolle und sorgten für gefährliche Vorstöße, zumindest in Ansätzen. Kottingbrunn fokussierte sich darauf, zunächst einmal defensiv gut in das Spiel hineinzukommen. Rund um den eigenen Sechzehner gelang es größtenteils, den Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten dann auch die Gäste eine gute Gelegenheit, aber der Versuch von Hazim Ibrahimovic fand nicht den Weg ins Tor. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Kabinen.

Trotz Treffer kein Sieger

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Teams top motiviert auf den Rasen zurück. Beide Mannschaften war davon überzeugt, dieses Match noch für sich entscheiden zu können. Den besseren Auftakt in den zweiten Durchgang hatten dabei die Gäste zu verzeichnen. Gerade mal ein paar Momente waren vergangen, als die Kottingbrunner rund um die Mittellinie einen Freistoß zugesprochen bekamen. Die Burschen von Coach Markus Rühmkorf fackelten nicht lange rum. Der Standard wurde sehr schnell ausgeführt und dabei gleich tief nach vor gespielt. Petar Zubak nahm die Wuchtel im Lauf perfekt mit, lief ein paar Meter, überspielte einen Verteidiger und schloss dann staubtrocken ins linke Eck ab. Das war tatsächlich ein sehenswertes Tor. Die Gastgeber zeigten bei diesem Angriff aber wohl auch zu wenig Gegenwehr. Wenigstens ließen sie sich davon nicht verunsichern. Denn lediglich fünf Minuten später sollte ihnen quasi umgehend der Ausgleich gelingen. Zwettl durfte sich ein weiteres Mal auf seine Strafraumkobra verlassen. Nach einem kontrollierten Spielaufbau und einer flachen Hereingabe von der linken Seite drückte Marek Szotkowski das Runde über die Linie. Es stand 1:1. Und alles war wieder drinnen in dieser Partie. Es gab im Anschluss auch Chancen auf beiden Seiten. Letztlich war aber keines der Teams in der Lage, daraus erneut Kapital zu schlagen. So pfiff der Schiedsrichter relativ pünktlich ab. Die Serie von Kottingbrunn an ungeschlagenen Spielen geht weiter. Die Verantwortlichen dürfen sich über einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf freuen.

Stimme zum Spiel

Markus Rühmkorf (Trainer ASK Kottingbrunn):

„Wir sind nicht ideal in die Partie gekommen. Nach einer halben Stunde habe ich dann auch taktische Veränderungen vorgenommen. Das hat uns geholfen, mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Schön, dass wir mit ohne Niederlage die Heimreise antreten konnten.“

Der Beste: Peter Zubak (Sturm ASK Kottingbrunn)

