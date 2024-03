Kilb kommt nicht über ein Remis hinaus!

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 12:28

Freitag Abend empfing SCU-GLD Kilb den SV Langenrohr. Die Rollen waren in diesem Duell klar verteilt. Der Erstgenannte ist in der Tabelle der schärfste Verfolger des Spitzentrios. Andererseits wurde man letzte Woche nach einer unglaublichen Serie von Titelanwärter Gloggnitz entzaubert. In dieser Partie hatte die Mannschaft nun die Chance, die Niederlage aus den Beinen zu schütteln. Die Gäste aber reisten mit viel Selbstvertrauen an, hatten sie ihrerseits doch am letzten Spieltag die SG Ortmann/Oed-Waldegg besiegt. Letztlich bekamen die Zuschauer ein äußerst knappes Match zu sehen, in dem sich die beiden Teams 1:1 trennten.

Rasche Führung des Außenseiters

Rund 300 Besucher hatten Bock darauf, das Wochenende mit der schönsten Nebensache der Welt einzuläuten und diesem Aufeinandertreffen im Waldstadion beizuwohnen. Nach der Pleite letzte Woche wollten die heimischen Fans dabei sein, wenn ihre Jungs wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Chancen dafür standen gut, denn die Burschen von Trainer Milan Vukovic liefern in dieser Saison auf der eigenen Anlage ja regelmäßig sehenswerten Fußball. Das absolute Highlight war dabei der Erfolg vor zwei Wochen gegen Tabellenführer Korneuburg. Der Start in der gestrigen Partie verlief aber überhaupt nicht so, wie sich das die ortsansässigen Anhänger vorgestellt hatten. Gerade mal vier Minuten waren gespielt, als Langenrohr in Führung ging. Das Auswärtsteam hatte einen hohen Pass nach vorne geschlagen und ging auf den zweiten Ball. Stefan Nestler kam tatsächlich an die Wuchtel, dachte nicht lange nach und zog ab. Wenige Sekunden später zappelte das Runde nach einer interessanten Flugkurve schon im Eckigen. Die Gäste lagen in Front. Das war doch überraschend. Kilb zeigte sich davon aber nicht lange geschockt und kam dann doch immer besser in die Partie. Diverse Chancen waren die Folge. Die beste Gelegenheit ergab sich nach etwas mehr als einer halben Stunde, als Tobias Teufner das Spielgerät über die Linie spitzelte. Das Schiedsrichterteam nahm den Treffer aber wegen Abseits zurück. So ging es mit dem Stand von 0:1 in die Kabinen.

Favorit sichert sich noch einen Punkt in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs von Trainer Milan Vukovic mit einer klaren Order auf den Rasen zurück. Der Ausgleich sollte so schnell wie möglich gelingen, um dem Spiel eine Wende zu geben. Wer den Coach besser kennt, kann sich vorstellen, wie er in der Pause die Burschen heiß machte, ihnen gleichzeitig jedoch auch klare Aufträge mit auf den Weg gab. Aber es gibt auch immer einen Gegner. Und der machte seine Sache an diesem Abend sehr gut. Die Verteidigung stand und man lauerte auf Konter. So war es für die Heimischen sehr schwer, sich durch die Abwehr zu kombinieren. In der 77. Minute wurde dann der torgefährliche Mittelfeldspieler Manuel Hoppi, der nach einer Verletzung wieder zur Verfügung stand, eingetauscht. Er war es schließlich auch, der für das 1:1 sorgte. Nur Momente, nachdem er den Rasen betreten hatte, kam er im Sechzehner an den Ball. Überlegt schob er den Ball am Torhüter flach vorbei ins linke Eck. Der Jubel auf der Tribüne war groß. Die Partie begann jetzt quasi wieder bei Null. Kilb war nun so richtig gierig und die letzten Minuten sollten für das Auswärtsteam schwierig werden. In der Nachspielzeit hatten die Heimischen dann vor allem durch zwei direkte Freistöße von Felix Bass gute Möglichkeiten zum Siegtreffer. Jedoch zeichnete sich der Schlussmann von Langenrohr aus und ließ sich nicht überwinden. Für einen Dreier wollte es also nicht mehr reichen, aber Kilb konnte zumindest noch einen Punkt nach dem frühen Rückstand ergattern.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Sehr ärgerlich, dass wir nach dem Spiel gegen Gloggnitz auch in dieser Partie einen Treffer aus einer so großen Distanz bekommen. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft dadurch ein bisschen geschockt war. Es ist uns im Anschluss leider nicht gelungen, unsere Chancen fertigzuspielen. Wenigstens haben wir am Ende aufgrund unserer Physis noch das Remis gerettet.“

Die Besten: Simon Staudinger (Mittelfeld SCU-GLD Kilb), Pascal Hackl (Abwehr SCU-GLD Kilb)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.