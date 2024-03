Schrems mit einem phänomenalen Auftritt in der Ferne!

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 12:12

Freitag Abend fand das Match SG Ortmann/Oed-Waldegg gegen ASV EATON Schrems statt. Nach dem Unentschieden letzte Woche bei Scheiblingkirchen wartete auf die Gäste das zweite Auswärtsspiel in Folge. Dieses Mal sollte wieder ein voller Erfolg her, wenn man im engen Kampf um die Meisterkrone weiterhin im Rennen bleiben möchte. Die Heimmannschaft hatte in den vergangenen Tagen die Fortsetzung der abgebrochenen Partie gegen Gloggnitz verloren. Somit konnten bisher im Frühjahr noch keine Punkte erbeutet werden. Dies änderte sich auch nicht. Der angereiste Titelanwärter setzte sich am Ende nämlich klar durch.

Klare Verhältnisse schon vor der Pause

In etwa 175 Zuschauer machten es sich auf der Sportanlage Ortmann gemütlich. Die lokalen Fans wollten beim ersten Dreier ihrer Jungs im Jahr 2024 dabei sein. Sehr schnell kristallisierte sich aber heraus, dass dies nicht gelingen sollte. Gerade mal eine Viertelstunde dauerte es, bis der Favorit vorlegte. Clemens Seidl packte ein unwiderstehliches Solo aus und schloss es dann auch noch cool ab. Die Führung für die Burschen von Trainer Andreas Gutlederer war geschafft. Sie hatten aber nicht genug, waren hungrig. Der Leidtragende sollte das Heimteam sein. Keine fünf Minuten später stand es bereits 0:2. Deniz Saritas hatte einen Freistoß sehenswert ins Kreuzeck versenkt. Das ist ein richtiges Traumtor gewesen. Andreas Fuger wollte seinen Kollegen um nichts nachstehen. Er erhöhte noch vor der Pause ein weiteres Mal. Nach einer Hereingabe beförderte er die Wuchtel über die Linie. Das Spiel schien bereits gelaufen. Die Gastgeber waren froh, als der Schiedsrichter diese Halbzeit endlich abpfiff und sie sich in der Kabine neu ordnen konnten.

Favorit spielt Sieg heim

Aber auch nach Wiederanpfiff ging es in der gleichen Tonart weiter. Die Schremser überzeugten an diesem Abend mit einer unglaublichen Effizienz. Nun war Marvin Bio an der Reihe. Der belgische Stürmer verwertete ein Zuspiel und sorgte für den vierten Treffer seines Teams. Dieser Einstieg nach der Pause war für den Titelanwärter perfekt. Den Heimischen wurde sofort signalisiert, dass es für sie keine Möglichkeit geben wird, in diese Partie nochmals irgendwie zurückzukommen. Die Partie war endgültig entschieden. Dann hatten auch die Gäste ihre Gier gestillt. Sie konzentrierten sich vor allem darauf, das Spiel zu kontrollieren. Man tat das Nötigste und verwaltete das Ergebnis. Auch die Verteidigung machte an diesem Tag einen tollen Job. Und so blieb man tatsächlich bis zum Ende ohne Gegentreffer. Schließlich pfiff der Referee das Match mit dem Stand von 0:4 ab. Die Schremser jubelten und konnten auf der Heimreise den überzeugenden Sieg ausgiebig feiern. Den Punkteverlust von Titelkonkurrent Korneuburg werden sie wohl auch mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen haben, wurde der Rückstand auf die Spitze dadurch ja weiter verkürzt.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Wir sind sehr zufrieden. Offensiv hat das heute richtig gut geklappt. Zahlreiche Torchancen waren die Folge. Aber auch in der Abwehr können wir auf ein tolles Spiel zurückblicken. Wir haben im Prinzip nichts zugelassen. Unser Ziel ist, bis zum Ende um die Meisterschaft mitzuspielen!“

Die Besten: Deniz Saritas (Mittelfeld ASV EATON Schrems), Kevin Altrichter (Mittelfeld ASV EATON Schrems)

Details

