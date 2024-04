Schrems kann sich weiter auf seine Heimstärke verlassen!

Spielberichte

Freitag Abend fand der Schlager ASV EATON Schrems gegen SCU-GLD Kilb statt. Die Gastgeber befinden sich mitten im Meisterkampf. Um da ganz oben weiter mitzumischen, sollten drei Punkte eingefahren werden. Nach zwei Auswärtsspielen durfte man endlich wieder in der eigenen Festung antreten. Da konnte man soweit bis auf zwei Unentschieden alle Spiele gewinnen. Dieses Mal stellte man sich auf einen Kontrahenten ein, der für seine hohe Intensität bekannt ist. Die Mannschaft rief ihr Leistungspotential ab und gewann schließlich nach einem starken Auftritt ohne Gegentor.

Vorentscheidung vor der Pause

In etwa 350 Zuschauer machten es sich in der „ELK“-Arena gemütlich. Die Fans freuten sich darauf, ihre Jungs endlich mal wieder am eigenen Rasen zu Gesicht zu bekommen. Aber allen war klar, dass es kein Selbstläufer werden würde. Der Gegner, der wartete, ist der härteste Verfolger des Spitzentrios in der Tabelle. Und Trainer Milan Vukovic geht mit seinen Burschen in jede Partie mit dem Glauben, drei Punkte mitnehmen zu können. So auch in Schrems. Dementsprechend engagiert startete das Team. Man spielte gut mit und die Heimmannschaft wurde ordentlich gefordert. Der Titelanwärter aber nahm den Kampf an und belohnte sich dafür schließlich auch in der 27. Minute. Andreas Fuger durfte sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen. Nach einer hohen Hereingabe und einem mit dem Kopf verlängerten Ball antizipierte der offensivfreudige Mittelfeldspieler optimal. Er stieß in den gefährlichen Raum vor, kam an die Wuchtel und schloss dann noch cool ab. Die Führung war geschafft. Ein äußerst wichtiges Tor, wenn man weiß, wie eng diese Spitzenpartien in der Landesliga oft verlaufen. Bereits vor der Pause erhöhten die Heimischen sogar. Der Kilber Julian Falkensteiner verhinderte im eigenen Sechzehner den Gegentreffer, indem er den Ball mit dem Arm blockte. Die Folge war Rot und Elfer für die Gastgeber. Marvin Bio schickte den Torhüter in die falsche Ecke und stellte auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Zweite Hälfte ohne Treffer

Nach dem Seitenwechsel ging es für das Auswärtsteam darum, in Unterzahl vor allem defensiv zu überzeugen. Die Räume wurden eng gemacht und man fightete. So schafften es die Jungs von Coach Milan Vukovic, dass sie auch mit einem Mann weniger gut im Spiel blieben. Gleichzeitig wartete man geduldig auf die Konterchancen. Ein Treffer ihrerseits und die Mannschaft wäre im Spiel zurück gewesen. Defensiv ging das Konzept tatsächlich auf. Aber nach vorne hin wollte es nicht so recht klappen. Dafür waren die Schremser an diesem Abend einfach zu stark. Clever zogen sie das Spiel kontrolliert auf und ließen Ball sowie Gegner laufen. Das Ganze schaute sehr routiniert aus. Die Zeit lief zu ihren Gunsten herunter. Man wäre wohl auch jederzeit in der Lage gewesen, nochmals einen Gang hochzuschalten. Aber bei den intensiven Wochen, die zu erwarten sind, war es sehr intelligent, auch ökonomisch zu spielen. Es ergaben sich zwar noch im Ansatz gefährliche Möglichkeiten, weitere Tore sollten jedoch nicht mehr herausschauen. Da auch die Gäste nicht in der Lage waren, den Ball im gegnerischen Gehäuse zu versenken, pfiff der Referee schließlich mit dem Halbzeitstand ab. Schrems erledigte im Kampf um den Titel seine Hausaufgabe souverän und bleibt auch nach diesem Spieltag jedenfalls auf dem zweiten Platz. Bei gerade mal einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Es ist echt toll, wie unser Trainer die Gegner immer perfekt analysiert und die Mannschaft einstellt. So war dieses Mal zum Beispiel beabsichtigt, dass die Außenspieler in bestimmten Situationen mehr einrücken. Und genauso ist das 1:0 gefallen. Nach dem Seitenwechsel haben wir den Erfolg clever heimgespielt.“

Die Besten: Richard Windisch (Abwehr ASV EATON Schrems), Kiril Ognyanov (Abwehr ASV EATON Schrems)

