Traumtor beschert Leader Korneuburg den nächsten Heimsieg!

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 14:35

Freitag Abend ging das Duell SC Sparkasse Korneuburg gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Der Spitzenreiter hatte letztes Wochenende Unentschieden gespielt. Ein Remis in Wr. Neustadt ist durchaus in Ordnung. Dieses Mal jedoch sollte es wieder ein Dreier sein. Im Kampf um die Meisterschaft sind Siege notwendig. Die Rollen in dieser Partie waren klar vergeben. Die Gäste haben in der 1. NÖ Landesliga mit den vorderen Positionen nichts zu tun. Schließlich verkauften sie sich in dem intensiven Duell dann sehr teuer. Für einen Punkt reichte es trotzdem nicht.

Keine Treffer im ersten Durchgang

Die druckmittel.at-Arena wurde von rund 120 Zuschauern aufgesucht. Die ortsansässigen Fans freuten sich auf den nächsten Auftritt ihrer Jungs. Nachdem in den vergangenen Stunden die Entscheidung fiel, dass Titelkonkurrent Gloggnitz der Sieg gegen Haitzendorf nachträglich aberkennt wird, liefen die Burschen von Trainer Gerald Schalkhammer doch erneut als Tabellenführer ein. In dieser Partie sollten sie es mit sehr engagierten Gästen zu tun bekommen. Deren Coach Anton Saric hatte unter der Woche tolle Arbeit geleistet und so gingen seine Jungs perfekt vorbereitet in das Aufeinandertreffen. Fokussiert erledigte das Auswärtsteam seine Aufgaben, vor allem defensiv. Die Abwehr stand, die Räume wurden eng gemacht und die Spieler waren sich für keinen Meter zu schade. Mit diesem imposanten Auftreten machte man es dem Favoriten schwer, durchzukommen. Dieser erspielte sich zwar ab und an gefährliche Gelegenheiten, war aber nicht in der Lage, diese auch bis zum Ende fertigzuspielen. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Spitzenreiter siegt nach sehenswertem Treffer

Nach Wiederanpfiff ging es für St. Peter darum, an die starke Leistung vor dem Seitenwechsel anzuknüpfen. Dann sollte es tatsächlich möglich sein, von dieser Auswärtsreise Punkte mitzunehmen. Aber der Tabellenführer war damit nicht einverstanden. Vor allem ein Mann. Emir Mönün hatte in der 54. Minute von der Zitterpartie genug und setzte zu einem unwiderstehlichen Solo an. Obwohl die Skisaison mehr oder weniger schon vorbei ist, lieferte er mit dem Ball am Fuß einen sehenswerten Alleingang ab, bei dem er die zwei Gegenspieler wie Torstangen in einem Slalom aussehen ließ. Abschließend behielt er noch die Nerven und überwand auch den Goalie. Die Haupttribüne bebte. Und die Zuschauer staunten über den wunderschönen Hergang zum 1:0. Der Favorit lang nun endlich erwartungsgemäß in Front. Das spielte ihm in die Karten. Die Gäste waren jetzt gezwungen, ebenfalls mehr für die Offensive zu tun. Dadurch ergaben sich selbstverständlich auch für die Korneuburger mehr Konterchancen. Letztlich konnte aber keine der beiden Mannschaften mehr anschreiben. Der Schiedsrichter beendete nach einer kurzen Nachspielzeit die Partie mit dem hauchdünnen Sieg des neuen und alten Leaders, der einen weiteren Schritt in Richtung des Meistertitels machte.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Wir hatten es heute mit einem starken Gegner zu tun. Leider ist es uns im Moment immer wieder nicht möglich, in Bestbesetzung anzutreten. Von dem her zählt derzeit nur, dass wir die Punkte mitnehmen. Das Tor von Emir Mönün war herausragend. Er hat bereits in der Wintervorbereitung aufgezeigt. Schön, dass er sich mit dem Treffer für seine Trainingsleistungen belohnt.“

Die Besten: Maximilian Balzer (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg), Emir Mönün (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.