Scheiblingkirchen schafft Anschluss ans Mittelfeld!

Freitag Abend ging das Duell zwischen USV Scheiblingkirchen-Warth und SV Haitzendorf über die Bühne. Die Tabellensituation sorgte für ordentlich Spannung. Das Heimteam war jetzt mittlerweile seit vier Partien ungeschlagen. Und blieb dabei jedes Mal ohne Gegentor. Ganz wichtig ist vor allem der Erfolg vergangene Woche über Kottingbrunn gewesen. Mit der kleinen Serie schaffte es der Verein, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Die Gäste stecken da noch weiter hinten drinnen, glaubten aber durch den Erfolg letzten Sonntag gegen Kilb nun auch wieder verstärkt an den Klassenerhalt. Letztlich setzten sich die Hausherren trotz eines Rückstands zur Pause durch.

Überraschende Führung

Ungefähr 170 Zuschauer machten sich auf den Weg in das Pittentalstadion. Die ortsansässigen Fans wollten unbedingt dabei sein, wenn man im Optimalfall einen weiteren Konkurrenten in den hinteren Tabellenregionen abschüttelt. Trainer Daniel Kohn baute erneut auf seine im Moment überaus stark agierende Verteidigung. Das ist die Basis des momentanen Runs. Denn dadurch wird es der Mannschaft ermöglicht, sich offensiv ebenfalls mehr zuzutrauen. Die Heimischen waren aktiver. Sie hatten mehr Spielanteile und bestimmten das Geschehen. Aber auch der Gegner machte seine Sache gut. Er warf alles rein. Die Räume wurden eng gemacht. Und die Spieler waren sich für keinen Meter zu schade. Sie wussten, dass ihnen im Abstiegskampf wohl nur ein Dreier helfen würde. Daher sollte jedenfalls die Null stehen, damit im besten Fall auch nur ein Tor zum Erfolg reichen würde. Es schien so, als würde der Plan tatsächlich aufgehen. USV Scheiblingkirchen Warth wurde so weit wie möglich neutralisiert. Und in der 43. Minute schrieb man dann echt sogar durch Florian Schuh nach einem Eckball an. Der Außenseiter durfte sich über einen optimalen Spielverlauf freuen. Mit einem Stand von 0:1 ging es in die Pause.

Match wird gedreht

Nach dem Wiederanpfiff waren die Gastgeber gefordert. Und sie sind sich dem anscheinend von der ersten Sekunde an bewusst gewesen. Wie aufgezuckert kamen sie auf den Rasen zurück. Coach Daniel Kohn hatte scheinbar die richtigen Worte gefunden. Nach nur wenigen Ballkontakten fiel unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Melvin Reichardt nahm Maß und versenkte das Runde im Eckigen. Das war der Auftakt, den man sich in der Kabine gerade noch herbeigesehnt hatte. Die Haitzendorfer wurde am falschen Fuß erwischt. Und das sollte sich aus deren Sicht bitter rächen. Die Wende war mit dem Treffer nämlich eingeleitet. Weitere Tore für die Heimischen folgten. Zunächst stand Fabian Kürner im Mittelpunkt. Er versenkte einen direkten Freistoß. Für den Schlusspunkt sorgte dann rund eine Viertelstunde vor Schluss Moritz Stangl. Nach einem Eckball war der Stürmer per Kopf zur Stelle. Die Tribüne bebte. Und auch die Verantwortlichen atmeten durch. Mit diesem Erfolg schaffte USV Scheiblingkirchen-Warth tatsächlich den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle. Und wenn man weiterhin konzentriert arbeitet, wird am Saisonende jedenfalls der Ligaverbleib sichergestellt sein.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Mir hat schon unsere Leistung im ersten Durchgang gefallen. Der Ball ist schön gelaufen. Bei Standardsituationen war der Gegner stark. So sind wir dann leider auch in Rückstand geraten. Aber die Jungs haben aufgrund der Erfolge im Frühjahr mittlerweile viel Selbstvertrauen. Deswegen konnten sie das Ergebnis wie erhofft noch korrigieren.“

Die Besten: Simon Walli (Mittelfeld USV Scheiblingkirchen-Warth), Moritz Stangl (Sturm USV Scheiblingkirchen-Warth)

