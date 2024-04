Kraftakt lässt Haitzendorf an den Klassenerhalt glauben!

Spielberichte

Die 23. Runde der 1. NÖ Landesliga wurde Sonntag Nachmittag mit dem Duell SV Haitzendorf gegen SCU-GLD Kilb abgeschlossen. Das Auswärtsteam hatten letzte Woche doch etwas überraschend bei Scheiblingkirchen-Warth verloren. Nun ging es also gegen die nächste Mannschaft, die in der Tabelle hinten drin hängt. Der Ausrutscher sollte unbedingt korrigiert und so zwei Niederlagen in Folge verhindert werden. Das gelang nicht. Die Partie lebte von seiner Spannung. Und in einer verrückten Schlussphase sicherte sich der Abstiegskandidat trotz Rückstandes letztlich noch die drei Punkte.

Standard bringt Favorit in Führung

Ungefähr 320 Zuschauer pilgerten auf die Sportanlage. Eine beachtenswerte Zahl, wenn man bedenkt, dass die ortsansässigen Fans diese Saison bislang nicht allzu häufig mit Siegen verwöhnt worden sind. Aber ihre Burschen sollten bei der anstehenden Aufgabe lautstark unterstützt werden. Die Jungs glauben absolut noch an die Chance, auch nächste Saison in der aktuellen Klasse vertreten zu sein. Das hatten sie am vergangenen Spieltag eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als sie nach einem zwischenzeitlichen 0:2 bei Ortmann sogar in Führung gingen. Das Team kassierte dann zwar noch den Ausgleich, aber die Moral war schon beeindruckend. Auch gegen Kilb trat der Underdog nun sehr ambitioniert auf. Die defensiven Vorgaben wurden konsequent umgesetzt. Vor allem montierte man die gefährlichsten Akteure des Gegners, wie Manuel Hoppi oder Eron Terziu, ab. Trotzdem geriet man nach rund einer halben Stunde durch einen sehenswerten Freistoß in Rückstand. Felix Bass hatte die Wuchtel gefühlvoll versenkt. Mit dem knappen Rückstand für Haitzendorf ging es dann auch in die Pause.

Ergebnis wird auf den letzten Drücker gedreht

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Hausherren an die disziplinierte Leistung aus dem ersten Durchgang an. Vor allem die Performance der Verteidigung war beeindruckend. Im Angriff dagegen hatte man schon Probleme, so richtig zwingend zu werden. Neo-Trainer Goran Zvijerac nahm dann auch Wechsel vor, um für neue Impulse zu sorgen. Im Mittelpunkt stand in erster Linie Rudolf Pirkner, der rund eine halbe Stunde vor dem Ende den Rasen betrat. Er sollte dem Spiel noch seinen Stempel aufdrücken. In der 79. Minute sorgte der Mittelfeldakteur zunächst für eine perfekte Flanke, die bei Tobias Eggenfellner landete. Der Stürmer setzte sich durch und sorgte für den Ausgleich. Das war der Auftakt zu einer absolut verrückten Schlussphase. Denn der Abstiegskandidat gab sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Und so gelang tatsächlich vor dem Abpfiff sogar noch der vielumjubelte Siegestreffer. Der Assistgeber zum 1:0 sorgte erneut für die Vorlage. Auch dieses Mal fand die punktgenaue Hereingabe einen Abnehmer, der nicht lange herumfackelte. Nun war es Florian Schuh, der die Wuchtel per Kopf über die Linie beförderte. Unfassbar! Der Außenseiter hatte die Partie endgültig gedreht. Und durfte sich schließlich auch über die drei Punkte freuen, als die kurze Nachspielzeit endete. Dementsprechend euphorisch war die Stimmung auf der Tribüne. Die Mannschaft lebt. Und man kann davon ausgehen, dass sich der SV Haitzendorf weiter mit aller Vehemenz gegen den drohenden Abstieg stemmen wird.

Stimme zum Spiel

Alfred Traht (Sportlicher Leiter SV Haitzendorf):

„Tolle Moral der gesamten Mannschaft! Kurzfristig ist jetzt auf jeden Fall mal ein neuer Schwung durch den Trainerwechsel zu erkennen. Den müssen wir nun mitnehmen. Nächste Woche treten wir bei Scheiblingkirchen-Warth an. Aufgrund der Ausgangssituation wird uns ein Punkt nicht helfen. Also müssen wir da auch auf den Sieg gehen. Aber eines ist klar. Aufgegeben wird ein Brief! Und wir fighten weiter!“

Der Beste: Rudolf Pirkner (Mittelfeld SV Haitzendorf)

