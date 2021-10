Im Nachtragsspiel erteilt Krems in Zwettl eine Lehrstunde

Details Mittwoch, 27. Oktober 2021 09:20

Die Absage der Partie Zwettl gegen Krems hatte vor zweieinhalb Wochen für großen Wirbel gesorgt. Dienstag Abend fand nun der Nachtrag statt, in dem der Kremser SC eine Lehrstunde erteilte, in Zwettl mit 5:1 siegte und so weiter an Landesliga-Tabellenführer Scheiblingkirchen dran bleibt. Mann des Spiels war Simon Temper, der in Halbzeit zwei einen lupenreinen Hattrick schnürte.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten. Die beste hatte wohl Krems, Zwettls Torhüter Feiertag konnte aber einen Kopfball entschärfen. Nach 21 Minuten musste der Schlussmann aber erstmals hinter sich greifen. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand Michael Ambichl goldrichtig, köpfelte zum 1:0 ein. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Krems endgültig das Kommando, war stets durch die Doppelspitze Koglbauer/Schibany gefährlich. In MInute 35 sollte aber Mittelfeldspieler Manuel Hoppi treffen. Schibany hatte perfekt aufgelegt, nachdem er zuvor eine große Chance vergeben hatte.

Temper on fire

Auch nach der Halbzeit fehlte bei Zwettl in der Offensive ein wenig die Durchschlagskraft. Der schön herausgespielte Treffer zum 1:2 durch Sebastian Penz ließ die heimischen Zuschauer - insgesamt waren 750 Fans gekommen - noch einmal von einem Punktgewinn träumen. Doch die Freude auf eine spannende Schlussphase dauerte gerade einmal eine Minute. Denn nun begannen die Simon-Temper-Festspiele. Mit einem Hattrick binnen 12 Minuten entschied er die Partie zugunsten der Wachauer. Bereits nach dem 3:1 hatte sich der Widerstand der Zwettler in Grenzen gehalten. Durch den achten SaIsonsieg im zehnten Spiel verringerte sich der Rückstand des Kremser SC auf Scheiblingkirchen auf vier Punkte. "Nun haben wir aber noch schwierige Spiele vor uns", so Trainer Björn Wagner. Bereits am Wochenende kommen die St. Pölten Juniors ins Sepp Doll Stadion. Aber auch für Hauptkonkurrent Scheiblingkirchen geht jetzt die Hinrunde noch einmal so richtig los. Viele direkte Duelle an der Spitze warten.

Die Besten

Krems: Simon Temper (Mittelfeld).

