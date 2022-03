Zwettl vergibt im Nachtrag frühe Führung

Details Samstag, 05. März 2022 18:42

Im Nachtragsspiel der 14. Landesliga-Runde teilten sich Zwettl und die Juniors des SKN St. Pölten beim 2:2 die Punkte. Ein Ergebnis, mit dem wohl beide Klubs leben können. Zwettl, weil man als Außenseiter ins Spiel ging, die Juniors, weil sie einen frühen 0:2-Rückstand aufholten.

Die Ausgangslage für die Hausherren aus Zwettl war nicht gerade vielversprechend. In den letzten Duellen mit dem SKN hatte es stets herbe Niederlage gegeben. In fünf Duellen kassierte man 24 Gegentreffer. Davon ließen sich die Heimischen aber zunächst nicht beirren. Bereits nach sechs Minuten bekamen sie einen Elfer zugesprochen, den Gregor Schmidt zum 1:0 verwandelte. Nur wenig später erhöhte Roman Wermke auf 2:0. "Die Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt", so Zwettls Sportlicher Leiter Helmut Lamatsch.

SKN kommt rasch zurück

Die Juniors reagierten auf den Rückstand, kamen rasch in die Partie zurück. "Sie haben natürlich die Qualität, dass sie auf einen Rückstand reagieren können", gestand Lamatsch dem Gegner eine hohe Qualität zu. Jason Montnor nutzte einen zu kurzen Abschlag des Zwettler Tormanns zum 1:2 aus, ein Fehler des Innenverteidigers ermöglichte Yunsang Hong das 2:2. Ein Pausenstand, der aufgrund des größeren Ballbesitzes der Gäste durchaus in Ordnung ging.

In Durchgang zwei entwickelte sich auf rutschigem Boden eine ausgeglichene Partie. "Es hat ein wenig geschneit, der Boden war gefroren. Es war nicht leicht zu spielen", so Lamatsch, der knapp vor dem Spielende schon den Jubelschrei auf den Lippen hatte. Doch Wermke schob nach einem Schnitzer in der SKN-Abwehr den Ball am langen Eck vorbei. Aber auch die St. Pöltner wurden in Halbzeit zwei noch gefährlich, gute Möglichkeiten wurden aber ausgelassen. In Summe sollte die Punkteteilung gerecht sein, da der SKN mehr Spielanteile hatte.

Die Besten:

Zwettl: Mohssin Schwarzinger (Flügel), Ivan Stanic (Sechser).

St. Pölten Juniors: David Sauer (Mittelfeld).